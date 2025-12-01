越南高地民族维权人士遭到泰国引渡回国

（法新社曼谷1日电） 根据律师说法，拥有联合国（UN）难民身分的越南高地民族权利运动人士易琼布达（Y Quynh Bdap）已于11月28日遭到泰国当局引渡回越南，他在越南面临10年徒刑。

越南警方指称，2018年起流亡泰国的易琼布达是越南民运组织「高地民族捍卫正义」（Montagnards Stand for Justice）的创办人，并指控他发动2023年在西原（Central Highlands）的警察哨站攻击事件。

当时有数名枪手骑乘机车朝2处警察哨站开火，合计造成9人死亡。这是罕见对越共当局采取的暴力行动。

易琼布达被控从远端指挥「高地民族捍卫正义」成员犯案，并依恐怖主义罪名将他起诉。尽管他否认指控，仍于去年1月遭到越南法院判决有罪。

高地民族（montagnard）是越南西原部落的统称，而「高地民族捍卫正义」的诉求是让高地部落及越南少数民族享有宗教自由。越南当局则将其成员贴上「恐怖分子」标签。 易琼布达去年12月遭到泰国当局以未持有合法旅行证件逾期居留为由，一直将他关押在曼谷1座监狱。联合国所属专家去年已警告，若他被遣返回越南，可能面临「酷刑与其他不当对待或惩罚」。

然而，泰国上诉法院上周裁准引渡易琼布达。泰国矫正司于是在11月28日发布声明表示，他们已与泰国警方协调要将易琼布达遣返回越南。

易琼布达的律师柏格曼（Nadthasiri Bergman）今天告诉法新社，泰国移民局说，易琼布达已于11月28日移交给越南官方，「此外未提供进一步细节。关于他的下落我们没有消息」。

法新社尚无法联络上泰国移民局的1名发言人。