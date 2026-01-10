跨年酒吧火灾酿40死 瑞士举行追思仪式

（法新社瑞士克兰蒙丹纳9日电） 瑞士滑雪胜地克兰蒙丹纳（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）跨年火灾夺走40条人命，瑞士今天举行全国哀悼活动。

瑞士举国默哀一分钟后，各地教堂鸣钟悼念。罹难者多为年轻人，不少是青少年。

星座酒吧火灾现场附近，民众在飞雪中默默聚集缅怀。与此同时，负责调查火灾的检察官讯问并拘留酒吧老板莫瑞提（Jacques Moretti），认为这位法国人有潜逃之虞。

瑞士总统帕姆兰（Guy Parmelin）在瑞士西南部马蒂尼（Martigny）举行的全国追思仪式上表示：「这场悲剧令我国震惊哀痛。」

他说：「我们缅怀逝去的人，也陪伴那些面对漫长复原之路的人。2026年的开始本应带来熟悉的希望与承诺，新年新气象。」

他还说：「尤其对年轻人而言，这些承诺寄托于梦想与年轻人本应拥有的希望，如同展翅飞翔，但却太快坠入恐怖之夜的灰烬中。」

大约1000人参加追思仪式，包括法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）、比利时总理德威弗（Bart De Wever）及卢森堡前大公爵亨瑞 （Henri）。

死伤者共来自19个国家，多数是瑞士人。罹难者中有9名法国人和6名义大利人。

克兰蒙丹纳会议中心直播追思仪式，约1400人聚集观看，许多人默默啜泣。

约100名第一线救难人员就座时，全场起立鼓掌致敬。