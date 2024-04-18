日内瓦骑警出警巡逻了！

2024年4月6日，两名骑警在日内瓦Gustave Ador码头巡逻。 KEYSTONE/© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI

日内瓦警察局新成立的骑警队现已投入工作。组成这支队伍的三匹弗朗什‒蒙塔涅斯品种的警马经过一年的训练，通过了能力测试。

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日内瓦州警察局日前对媒体表示，来自比利时联邦警察局的两名经验丰富的专业骑手对这些警马进行了考核。三匹马的训练内容包括对鞭炮和烟雾弹等各种刺激因素的脱敏锻炼。

日内瓦州在2018至2020年期间开展的骑警试点项目获得大量好评，这令该州最终决定准建骑警队伍。之所以选择这三匹马，是因为它们性情温和。骑警队伍包括三名女警、一名男警，以及一名专门调查员。

骑警队的巡逻将在乡村和城市地区实现预防及威慑性的治安保障作用，骑警队也肩负执法任务，比如在居民区防止入室盗窃，以及维护体育和文化活动的秩序。日内瓦州引入这一警察形式的初衷是希望与公众建立更为密切的联系。

19世纪，日内瓦曾有过一支骑警队伍，后被更现代的工作手段所取代。1996至1998年间，骑警队曾得以短暂恢复，并负责在市中心巡逻。瑞士其他州也有使用马匹执行有针对性警务的情况，但日内瓦是唯一一个拥有自己永久性骑警队的瑞士州。