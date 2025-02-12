移民问题引发分裂，瑞士社会凝聚力受挑战 

根据索托莫研究所(Sotomo)的一项调研，三分之二的瑞士人认为国内的社会凝聚力“较弱”，甚至有83%的受访者感到社群意识正在下降。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
但该调研的委托方Feldschlösschen啤酒厂于2月9日发表声明称，96%的受访者仍认为凝聚力是“不可或缺的价值”。不过，对这一价值的理解则因政治立场、年龄和收入水平的不同而有所差异。
左翼与右翼对良好社会凝聚力的认知存在明显分歧：左翼人士更强调对多元化的接受度，而右翼人士则更关注共同的国家认同感。此外，低收入群体对社会凝聚力的评价远低于高收入群体。在年龄层面，年长者对社群意识持一定的消极态度，而年轻人仍然较为相信社会凝聚力。
相关内容
相关内容
英语–瑞士的通用语：是好事，还是问题？
此内容发布于
大家经常可以听到来自瑞士不同地区的人用英语交流，但这种情况并不能让人人都欢欣雀跃。然而把英语当作通用语，作为跨越瑞士主要语言障碍–“土豆饼鸿沟”–的桥梁，是会促进还是会损害国家凝聚力？
更多阅览 英语–瑞士的通用语：是好事，还是问题？
尽管存在分歧，左翼与右翼却在某些争议性问题上达成了惊人的共识：排第一的是移民问题，93%的受访者认为它会导致社会分裂，其次是对欧洲的态度，76%的受访者认为这也是一个分裂性议题。
不过调查也发现，71%的受访者称瑞士的直接民主制度是促进社会凝聚力的最有效方式。据索托莫研究所透露，直接民主能给予民众自我赋权感。
-瑞士联邦宪法明确规定四种国家语言(德语、法语、意大利语和罗曼什语)具有平等地位，并确保各语言群体得到公平对待；
-瑞士的教育体系规定，学生在本地区的主要语言外，还需掌握另一种官方语言。这种多语言教育有助于从小培养跨文化理解和沟通能力；
-瑞士广播电视公司(SRG SSR)提供四种国家语言的广播和电视节目，确保不同文化的多样性和代表性；
– ch基金会(ch Foundation)等组织支持文化交流和当代瑞士文学的翻译工作，促进各语言群体之间的相互理解；
-瑞士公益促进协会(SSCG)等社会组织推动各种加强社会凝聚力的项目，例如跨代合作项目和志愿工作支持等，帮助不同语言社区之间建立更紧密的联系。
此次调研表明，现代社会的归属感越来越多地体现在私人领域。大多数受访者认为，家庭、亲友关系是他们主要的社群归属感来源。因此调研认为，公共社交空间对于促进社会凝聚力至关重要。
据这份新闻稿介绍，这是瑞士首次进行此类调研。该研究所共调查了2’784名18岁及以上的瑞士居民，结果具有代表性。
相关内容
艾未未入境瑞士被拒：“今晚我裹着毯子睡在长椅上“
此内容发布于
中国艺术家艾未未因无法提供签证，于周一(2月10日)被拒绝入境瑞士。据艾未未在Instagram上发布的信息，他于周一至周二夜间滞留在苏黎世机场，并在长椅上度过一夜。
更多阅览 艾未未入境瑞士被拒：“今晚我裹着毯子睡在长椅上“
相关内容
2024年瑞士房价：整体上涨，但各地有别
此内容发布于
2024年，瑞士整体住房价格略有上涨。但是，想买房也不要气馁：瑞士房价涨幅因地区而异，在有些地区买房甚至变得更便宜。
更多阅览 2024年瑞士房价：整体上涨，但各地有别
相关内容
瑞士将于2026年终止跨国领养
此内容发布于
瑞士计划禁止国际领养。政府表示，该举措旨在防止潜在的虐待行为。
更多阅览 瑞士将于2026年终止跨国领养
相关内容
公众献策：助力回收数千吨沉湖弹药
此内容发布于
瑞士政府向公众征集安全回收瑞士湖底8’000吨弹药的方法，目前已收到约100项提案。
更多阅览 公众献策：助力回收数千吨沉湖弹药
相关内容
越来越多瑞士人坦诚并无宗教信仰
此内容发布于
多年来，瑞士教会信徒不断流失。无宗教信仰者一直是瑞士信仰调查中占比最多的人群。这一比例在2023年继续攀升，从2022年的34%上升到36%。
更多阅览 越来越多瑞士人坦诚并无宗教信仰
相关内容
赫本在日内瓦湖畔的豪华别墅正在出售，标价1900万瑞郎
此内容发布于
世界著名女演员奥黛丽-赫本(Audrey Hepburn)位于瑞士日内瓦湖畔的故居-一座占地约1000平方米、拥有巨大花园的美丽庄园，现在正在出售，标价约为1900万瑞郎(1.7亿人民币)。
更多阅览 赫本在日内瓦湖畔的豪华别墅正在出售，标价1900万瑞郎
相关内容
并非每个超重的人都不健康
此内容发布于
苏黎世研究人员对超重人群发生的细胞变化进行了记录，进而揭示了肥胖与某些代谢性疾病之间的联系。
更多阅览 并非每个超重的人都不健康
相关内容
瑞士Z世代热衷亚洲网购：Temu与AliExpress最受青睐
此内容发布于
亚洲在线购物平台在瑞士日益受到欢迎。一项最新民调显示，四分之三的瑞士Z世代消费者曾在这些平台上购物。
更多阅览 瑞士Z世代热衷亚洲网购：Temu与AliExpress最受青睐
相关内容
贸易战阴影令全球股市压力重重
此内容发布于
从2月4日起，美国将向邻国墨西哥和加拿大进口的商品征收25%的关税，对从加拿大进口的能源征收关税的比例为10%。同时，对中国进口的所有商品加收10%的关税。
更多阅览 贸易战阴影令全球股市压力重重
相关内容
瑞士启动卵子捐赠合法化进程
此内容发布于
瑞士政府于1月30日提出了卵子捐献合法化的大纲。
更多阅览 瑞士启动卵子捐赠合法化进程
阅读更多
相关内容
瑞士社会凝聚力得了差评
此内容发布于
根据卢塞恩大学(University of Lucerne)的一项研究，瑞士人普遍认为目前的社会凝聚力较差，不及其青年时代。
更多阅览 瑞士社会凝聚力得了差评
相关内容
移民问题最容易让瑞士人“动气“
此内容发布于
移民、援助乌克兰和防疫措施是最让瑞士人两极分化的三大议题-无论是从观点还是情感的角度来看。12月9日公布的一项就瑞士德、法语区2500名选民政治观点的调查得出这一结论。
更多阅览 移民问题最容易让瑞士人“动气“
相关内容
瑞士最高领导人2021年官方合影聚焦凝聚力
此内容发布于
瑞士联邦政府最高行政机构-瑞士联邦委员会-的七名成员及联邦国务秘书处秘书长在2021年度官方合影中以整体形象出镜。
更多阅览 瑞士最高领导人2021年官方合影聚焦凝聚力
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。