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移民问题引发分裂，瑞士社会凝聚力受挑战 

火车站高峰时段人们摩肩接踵，但他们有没有共同的社群归属感呢？
火车站高峰时段人们摩肩接踵，但他们有没有共同的社群归属感呢？ Keystone / Alessandro Della Valle

根据索托莫研究所(Sotomo)的一项调研，三分之二的瑞士人认为国内的社会凝聚力“较弱”，甚至有83%的受访者感到社群意识正在下降。 

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Keystone-SDA
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但该调研的委托方Feldschlösschen啤酒厂于2月9日发表声明称，96%的受访者仍认为凝聚力是“不可或缺的价值”。不过，对这一价值的理解则因政治立场、年龄和收入水平的不同而有所差异。 

左翼与右翼对良好社会凝聚力的认知存在明显分歧：左翼人士更强调对多元化的接受度，而右翼人士则更关注共同的国家认同感。此外，低收入群体对社会凝聚力的评价远低于高收入群体。在年龄层面，年长者对社群意识持一定的消极态度，而年轻人仍然较为相信社会凝聚力。 

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尽管存在分歧，左翼与右翼却在某些争议性问题上达成了惊人的共识：排第一的是移民问题，93%的受访者认为它会导致社会分裂，其次是对欧洲的态度，76%的受访者认为这也是一个分裂性议题。 

不过调查也发现，71%的受访者称瑞士的直接民主制度是促进社会凝聚力的最有效方式。据索托莫研究所透露，直接民主能给予民众自我赋权感。

-瑞士联邦宪法明确规定四种国家语言(德语、法语、意大利语和罗曼什语)具有平等地位，并确保各语言群体得到公平对待；

-瑞士的教育体系规定，学生在本地区的主要语言外，还需掌握另一种官方语言。这种多语言教育有助于从小培养跨文化理解和沟通能力；

-瑞士广播电视公司(SRG SSR)提供四种国家语言的广播和电视节目，确保不同文化的多样性和代表性；

– ch基金会(ch Foundation)等组织支持文化交流和当代瑞士文学的翻译工作，促进各语言群体之间的相互理解；

-瑞士公益促进协会(SSCG)等社会组织推动各种加强社会凝聚力的项目，例如跨代合作项目和志愿工作支持等，帮助不同语言社区之间建立更紧密的联系。

此次调研表明，现代社会的归属感越来越多地体现在私人领域。大多数受访者认为，家庭、亲友关系是他们主要的社群归属感来源。因此调研认为，公共社交空间对于促进社会凝聚力至关重要。 

据这份新闻稿介绍，这是瑞士首次进行此类调研。该研究所共调查了2’784名18岁及以上的瑞士居民，结果具有代表性。 

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