西欧三分之二的恐怖犯罪嫌疑人是青少年

西欧地区三分之二的恐怖犯罪嫌疑人为青少年。 Keystone-SDA

伦敦国王学院(King’s College)激进主义研究国际中心专家彼得·诺依曼(Peter Neumann)指出，恐怖分子正在年轻化，瑞士也出现了这种趋势。他提到一种新型的自我激化的年轻袭击者(self-radicalised young attacker)，并称其为“抖音恐怖分子”(Tiktok terrorists)。

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在今年九月即将出版的新书中，这位在伦敦国王学院研究安全问题的教授收录了自2023年10月以来，所有在西欧地区因涉嫌恐怖主义犯罪被捕的嫌疑人。近60人中，三分之二是13到19岁的青少年。

诺依曼在8月23日接受《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)采访时表示，“这是新现象。十年前，这个年龄段是例外，现在却成了常态。”此外，这些嫌疑人在网上被鼓动， 甚至不需要来自外界的推手为其最终的激进行为推波助澜。

自我激进化起初在抖音和Instagram等大型平台上传播，之后逐渐转向Telegram等平台上的封闭群体。

诺依曼认为，“这种新的恐怖主义模式正在瑞士抬头。”，并列举了若干案例。例如，今年3月份，行凶者在苏黎世将一名正统犹太教男子刺至重伤，以及复活节期间沙夫豪森和图尔高的逮捕行动。