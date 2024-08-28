西欧三分之二的恐怖犯罪嫌疑人是青少年

伦敦国王学院(King’s College)激进主义研究国际中心专家彼得·诺依曼(Peter Neumann)指出，恐怖分子正在年轻化，瑞士也出现了这种趋势。他提到一种新型的自我激化的年轻袭击者(self-radicalised young attacker)，并称其为“抖音恐怖分子”(Tiktok terrorists)。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
在今年九月即将出版的新书中，这位在伦敦国王学院研究安全问题的教授收录了自2023年10月以来，所有在西欧地区因涉嫌恐怖主义犯罪被捕的嫌疑人。近60人中，三分之二是13到19岁的青少年。
诺依曼在8月23日接受《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)采访时表示，“这是新现象。十年前，这个年龄段是例外，现在却成了常态。”此外，这些嫌疑人在网上被鼓动， 甚至不需要来自外界的推手为其最终的激进行为推波助澜。
自我激进化起初在抖音和Instagram等大型平台上传播，之后逐渐转向Telegram等平台上的封闭群体。
诺依曼认为，“这种新的恐怖主义模式正在瑞士抬头。”，并列举了若干案例。例如，今年3月份，行凶者在苏黎世将一名正统犹太教男子刺至重伤，以及复活节期间沙夫豪森和图尔高的逮捕行动。
相关内容
瑞士顶级CEO的收入是最低员工工资的143倍
此内容发布于
瑞士工会联盟Unia的一项调研显示，去年，瑞士高管的平均薪酬是最低工资员工的143倍。薪酬差距日渐拉大。
更多阅览 瑞士顶级CEO的收入是最低员工工资的143倍
相关内容
反客为主：巴塞尔难以推行喂鸽禁令
此内容发布于
瑞士巴塞尔城市州2020年7月开始实施喂鸽禁令，但警方至今只开出八张罚单。该州政府在上周五(8月23日)发表的声明中承认，要实施这项禁令可谓困难重重。
更多阅览 反客为主：巴塞尔难以推行喂鸽禁令
相关内容
瑞士人口老龄化仍在继续
此内容发布于
瑞士老年人口数量持续攀升。瑞士联邦统计局的确切数据显示，2023年瑞士人口中65岁以上老人的比例增加了2.3%。
更多阅览 瑞士人口老龄化仍在继续
相关内容
瑞士2023年最受追捧的新生儿名字：米娅和诺亚
此内容发布于
去年，瑞士最受欢迎的新生儿名字是米娅(Mia)和诺亚(Noah)。米娅取代爱玛(Emma)成为首选女孩名，诺亚则保持了在男孩名中最受青睐的地位。
更多阅览 瑞士2023年最受追捧的新生儿名字：米娅和诺亚
相关内容
瑞士酝酿禁止进口残忍方式生产的皮草
此内容发布于
瑞士政府提议，禁止进口残忍方式制造的皮草制品，并在瑞士境内禁止此类商品的交易。
更多阅览 瑞士酝酿禁止进口残忍方式生产的皮草
相关内容
虽有网上竞争，瑞士商铺数量依然有所增长
此内容发布于
过去十年里瑞士实体零售商铺的数量有所增长。不过，网上零售业的发展更为迅猛。
更多阅览 虽有网上竞争，瑞士商铺数量依然有所增长
相关内容
瑞郎坚挺帮助瑞士抑制过度通货膨胀
此内容发布于
瑞士央行行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)表示，与美国和欧元区相比，瑞郎的强势在保持低通胀方面发挥了关键性作用。
更多阅览 瑞郎坚挺帮助瑞士抑制过度通货膨胀
相关内容
瑞士腕表出口增长，美国及日本市场盈利抵消中国市场滑铁卢
此内容发布于
得益于对美国和日本市场的大规模出口抵消了中国大陆及香港地区对高端及奢侈腕表需求的再度下滑，瑞士腕表出口在7月份略有增长。
更多阅览 瑞士腕表出口增长，美国及日本市场盈利抵消中国市场滑铁卢
相关内容
瑞士起泡酒本地需求增长
此内容发布于
面对葡萄酒销量下降，农业研究看到了瑞士起泡酒的商机。在一项调查中，半数消费者表示愿意花更多的钱购买本地而非进口产品。
更多阅览 瑞士起泡酒本地需求增长
相关内容
购房再度受到瑞士人青睐
此内容发布于
受利率下降的推动，瑞士人再度燃起了购房欲望。但根据银行信用社Raiffeisen集团的一项研究，瑞士房地产市场仍受供应量过低的限制，远远不能满足需求。
更多阅览 购房再度受到瑞士人青睐
阅读更多
相关内容
犯有严重罪行的外国人必须离开瑞士
此内容发布于
人民党在动议中提出，有犯罪行为的外国人，必须离开瑞士，这样每年将有1500名外国人被赶出瑞士。左翼党派认为这样…
更多阅览 犯有严重罪行的外国人必须离开瑞士
相关内容
瑞士人普遍过得舒心，但年轻人不甚如意
此内容发布于
据一项调查显示，多数瑞士人对自己的生活很满意。不过不同年龄段之间存在明显差异：五分之一18岁到29岁的年轻人群体正在遭受心理疾病或心理障碍困扰。
更多阅览 瑞士人普遍过得舒心，但年轻人不甚如意
相关内容
富裕国家的老年人为何比年轻人更幸福
此内容发布于
一份新报告显示，瑞士是世界上最幸福的国家之一，但年轻一代的生活满意度却在下降。瑞士资讯swissinfo.ch采访了经济学教授马蒂亚斯·宾斯旺格(Mathias Binswanger)，探讨这一现象背后的原因。
更多阅览 富裕国家的老年人为何比年轻人更幸福
相关内容
瑞士年轻人的心理问题呈上升趋势
此内容发布于
新统计数据显示，去年，约85%的瑞士人感觉身体健康，83%表示心情愉悦。但另一方面，心理健康问题也在增多。
更多阅览 瑞士年轻人的心理问题呈上升趋势
相关内容
調查揭示瑞士人微犯罪的毛病
此内容发布于
根據一項調查，十分之四的瑞士人曾在乘坐公共交通工具時逃票。在餐館和飯店，尤其是辦公場所忍不住順手牽羊的人也不在少數。
更多阅览 調查揭示瑞士人微犯罪的毛病
相关内容
瑞士对有组织犯罪的“吸引力太大”
此内容发布于
因为瑞士对犯罪集团来说吸引力太大，所以有必要采取行动，瑞士联邦警察局(Fedpol)局长如是说。
更多阅览 瑞士对有组织犯罪的“吸引力太大”
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。