立足瑞士 报道世界
登录
新闻
身份认同

西欧三分之二的恐怖犯罪嫌疑人是青少年

西欧地区三分之二的恐怖犯罪嫌疑人为青少年。
西欧地区三分之二的恐怖犯罪嫌疑人为青少年。 Keystone-SDA

伦敦国王学院(King’s College)激进主义研究国际中心专家彼得·诺依曼(Peter Neumann)指出，恐怖分子正在年轻化，瑞士也出现了这种趋势。他提到一种新型的自我激化的年轻袭击者(self-radicalised young attacker)，并称其为“抖音恐怖分子”(Tiktok terrorists)。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

在今年九月即将出版的新书中，这位在伦敦国王学院研究安全问题的教授收录了自2023年10月以来，所有在西欧地区因涉嫌恐怖主义犯罪被捕的嫌疑人。近60人中，三分之二是13到19岁的青少年。

诺依曼在8月23日接受《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)采访时表示，“这是新现象。十年前，这个年龄段是例外，现在却成了常态。”此外，这些嫌疑人在网上被鼓动， 甚至不需要来自外界的推手为其最终的激进行为推波助澜。

自我激进化起初在抖音和Instagram等大型平台上传播，之后逐渐转向Telegram等平台上的封闭群体。

 诺依曼认为，“这种新的恐怖主义模式正在瑞士抬头。”，并列举了若干案例。例如，今年3月份，行凶者在苏黎世将一名正统犹太教男子刺至重伤，以及复活节期间沙夫豪森和图尔高的逮捕行动。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Alexandra Andrist

随身摄像机：良好执法的必备利器，抑或侵犯隐私的威胁？

您在居住地是否曾遇到过执法人员佩戴的随身摄像机？在您看来，警务执法人员使用随身摄像机的做法，会给公众与警察之间的关系带来怎样的改变？

参与讨论
3
7 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
68 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
17
16 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

苏黎世火车站的这只鸽子很安全。除非它登上开往巴塞尔的列车。

相关内容

反客为主：巴塞尔难以推行喂鸽禁令

此内容发布于 瑞士巴塞尔城市州2020年7月开始实施喂鸽禁令，但警方至今只开出八张罚单。该州政府在上周五(8月23日)发表的声明中承认，要实施这项禁令可谓困难重重。

更多阅览 反客为主：巴塞尔难以推行喂鸽禁令
瑞士人口老龄化

相关内容

瑞士人口老龄化仍在继续

此内容发布于 瑞士老年人口数量持续攀升。瑞士联邦统计局的确切数据显示，2023年瑞士人口中65岁以上老人的比例增加了2.3%。

更多阅览 瑞士人口老龄化仍在继续
坚挺的瑞郎帮助瑞士央行在通胀风浪中稳步前行。

相关内容

瑞郎坚挺帮助瑞士抑制过度通货膨胀

此内容发布于 瑞士央行行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)表示，与美国和欧元区相比，瑞郎的强势在保持低通胀方面发挥了关键性作用。

更多阅览 瑞郎坚挺帮助瑞士抑制过度通货膨胀
瑞士气泡酒

相关内容

瑞士起泡酒本地需求增长

此内容发布于 面对葡萄酒销量下降，农业研究看到了瑞士起泡酒的商机。在一项调查中，半数消费者表示愿意花更多的钱购买本地而非进口产品。

更多阅览 瑞士起泡酒本地需求增长
瑞士人再度燃起了购房欲望

相关内容

购房再度受到瑞士人青睐

此内容发布于 受利率下降的推动，瑞士人再度燃起了购房欲望。但根据银行信用社Raiffeisen集团的一项研究，瑞士房地产市场仍受供应量过低的限制，远远不能满足需求。

更多阅览 购房再度受到瑞士人青睐

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多

相关内容

犯有严重罪行的外国人必须离开瑞士

此内容发布于 人民党在动议中提出，有犯罪行为的外国人，必须离开瑞士，这样每年将有1500名外国人被赶出瑞士。左翼党派认为这样…

更多阅览 犯有严重罪行的外国人必须离开瑞士
瑞士老年人普遍比年轻人更快活。

相关内容

瑞士人普遍过得舒心，但年轻人不甚如意

此内容发布于 据一项调查显示，多数瑞士人对自己的生活很满意。不过不同年龄段之间存在明显差异：五分之一18岁到29岁的年轻人群体正在遭受心理疾病或心理障碍困扰。

更多阅览 瑞士人普遍过得舒心，但年轻人不甚如意
根据《2024年世界幸福报告》，相较于1980年以后出生的一代，1965年以前出生的人们普遍感到更加幸福。

相关内容

富裕国家的老年人为何比年轻人更幸福

此内容发布于 一份新报告显示，瑞士是世界上最幸福的国家之一，但年轻一代的生活满意度却在下降。瑞士资讯swissinfo.ch采访了经济学教授马蒂亚斯·宾斯旺格(Mathias Binswanger)，探讨这一现象背后的原因。

更多阅览 富裕国家的老年人为何比年轻人更幸福
2022年，29%的瑞士年轻女性表示饱受心理上的痛苦。

相关内容

瑞士年轻人的心理问题呈上升趋势

此内容发布于 新统计数据显示，去年，约85%的瑞士人感觉身体健康，83%表示心情愉悦。但另一方面，心理健康问题也在增多。

更多阅览 瑞士年轻人的心理问题呈上升趋势
“您是否已掃描所有商品？”並非所有瑞士人都會這樣做。

相关内容

調查揭示瑞士人微犯罪的毛病

此内容发布于 根據一項調查，十分之四的瑞士人曾在乘坐公共交通工具時逃票。在餐館和飯店，尤其是辦公場所忍不住順手牽羊的人也不在少數。

更多阅览 調查揭示瑞士人微犯罪的毛病

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团