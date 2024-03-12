2023年瑞士反犹事件数量激增

一座坐落于苏黎世的带监控摄像头的犹太会堂 KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

本周二(3月12日)发布的一份报告指出，自2023年10月7日以哈马斯为首的巴勒斯坦武装团体对以色列南部发动袭击后，发生在瑞士的反犹事件出现了显著增加。

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瑞士犹太社区联合会(Swiss Federation of Jewish Communities)携手瑞士联邦反种族主义和反犹太主义基金会(Foundation against Racism and Anti-Semitism)在3月12日联合发表的关于反犹太主义现象的报告中指出，回溯去年，瑞士德语区和意大利语区报告或观察到的反犹案例累计多达约1130起。而2022年，这一数字还仅为910例。

据瑞士犹太社区联合会称，激进派伊斯兰武装组织哈马斯于2023年10月对以色列发动的恐怖袭击，成为点燃反犹主义的“导火索”。该联合会还提及“名副其实的反犹浪潮”-而其声势之浩大，在瑞士近几十年来是前所未有的。

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瑞士犹太社区联合会表示，哈马斯对以色列发动突如其来的恐怖袭击以及随之而来的以色列对加沙战争，导致各种团体-就其可能的分类而言-伺机而动，反犹情绪升温。这些团体既包括右翼和左翼极端分子、亲巴勒斯坦团体，也不乏素来反对过度激进和过度保守、主张采取各方平衡政策的部分社会中间派团体。

袭击和辱骂

盘点去年瑞士德语区和意大利语区记录在案的10起针对犹太人的暴力袭击案件中，其中7起均发生在以哈马斯为首的巴勒斯坦武装团体对以色列南部发动袭击之后。而反观155例发生在“真实世界”中的反犹事件，其中约有114例是在去年10月7日之后发生的，占2023年全年反犹事件总数的74%。

哈马斯对以色列发动袭击后，反犹涂鸦、反犹行为以及印有反犹标语的海报或横幅亦有所增多。至于言语性侮辱谩骂，根据案宗记录或观察，全年发生频率分布不均的情况并不太明显。然而与2022年相比，口头辱骂的案例数量也有所增加，由前年的16例陡然攀升至47例。瑞士犹太社区联合会统计显示，2023年，犹太人群体并无呈报因反犹行为而引发的相关财物损失。

+ 焦点：反犹太主义在瑞士

继2023年10月7日之后，网络上的反犹言论也有所增加-尽管与2022年同期相比仅略有增多。在去年发生的975起(2022年为853起)网络反犹言论事件中，约459起发生于10月7日之后，这相当于全年同类案例总体数量的47%。

综观各大网络平台，瑞士大多数网络反犹言论辱骂依然出现在即时通信软件Telegram上，尽管此类发言在该平台上所占比例已由2022年的75%略微下跌至68%。据瑞士犹太社区联合会称，许多Telegram聊天对话中都会出现公开的反犹主义言论，但相关发言并不会被删除，发表此类言论的用户也不会被屏蔽。

法语区情况

另一家名为“反犹太主义及反诽谤社区间协调处”(Intercommunity Coordination Against Anti-Semitism and Defamation)的组织此前曾发布报告称，回顾2023年，瑞士法语区的反犹事件数量增幅高达68%，其中近半数事件发生在10月7日之后。

反犹太主义及反诽谤社区间协调处表示，自去年10月中东地区冲突升级以来，瑞士法语区平均每个月呈报的反犹事件就多达150起。而今年迄今为止还在陆续收到更多的报告。