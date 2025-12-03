近10年来首次大选 海地预定2026年8月举行

（法新社太子港2日电） 因帮派肆虐而陷入动荡的加勒比海国家海地，今天朝举行近十年来首次选举迈出重要一步，过渡总统委员会宣布将于明年夏天举行投票。

负责筹办选举的临时选举委员会（Provisional Electoral Council）发布政令表示，首轮大选预定于2026年8月举行，恢复各地安全对于选举至关重要。

临时选委会主席迪罗西尔斯（Jacques Desrosiers）说：「恢复安全是举行（国会及总统选举）首轮投票的前提。」

海地是美洲最贫困的国家，长期陷入政治与安全危机，自2024年初以来情势更加恶化，当时时任总理亨利（Ariel Henry）遭武装帮派逼迫下台，首都太子港（Port-au-Prince）大片地区至今仍被帮派控制。

海地自2016年10月以来未曾举行过选举，上一任民选总统摩依士（Jovenel Moise）于2021年7月遭暗杀身亡。

海地目前由临时执政机构过渡总统委员会（Transitional Presidential Council）治理，但委员会的任期将于2026年2月届满。

委员会主席圣席尔（Laurent Saint-Cyr）对这项法令的通过表示赞扬，强调这项决定「终于让海地人民能有机会自由且有责任地选出应该领导他们的人」。 他在社群平台X发文补充：「透过迈出这决定性的一步，同时我们将继续全力以赴恢复安全，并重申我们致力于让海地重返民主合法性与稳定的道路。」 犯罪帮派长期在海地制造动荡，全国各地不断发生谋杀、性侵、抢劫与绑架事件。联合国10月曾通报，自2022年初以来，海地已有超过1万6000人死于武装暴力。