连续最热的10天 西班牙8月热浪写下历史纪录

（法新社马德里24日电） 西班牙国家气象局今天表示，全国8月遭遇持续16天的热浪，写下历史新纪录。

西班牙国家气象局表示，8月8日至8月17日是全国「至少自1950年以来」连续最热的10天。

8月热浪加剧了干燥易燃的环境，助长野火蔓延，已造成4人死亡，并有数千人流离失所。

由于西班牙北部和西部森林大火持续肆虐，西班牙国家气象局（Aemet）表示，8月3日至18日热浪的初步数据超过2022年7月所创纪录，平均气温比以往高出摄氏4.6度。

葡萄牙火灾也造成4人丧命，当地紧急救援部门仍在努力控制火势。 根据卡罗斯三世卫生研究所（Carlos III Health Institute）19日发布的估计，西班牙已有超过1100人死亡与8月这波热浪有关。

该研究所先前表示，7月有1060人死于热浪，比2024年7月的数字增加50%。

科学家表示，气候变迁正导致全球热浪持续时间更长、强度更大、频率更高。

此研究机构表示：「目前的夏季比过去几十年更热，这是科学事实。」

过去几周，西班牙北部地区的火灾已烧毁超过35万公顷土地，而自今年年初以来，烧毁总面积已超过40万公顷，创下历史新高。

来自9个欧洲国家的消防员与消防飞机，一直在协助西班牙的紧急救援部门对抗野火。