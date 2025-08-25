The Swiss voice in the world since 1935

连续最热的10天 西班牙8月热浪写下历史纪录

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社马德里24日电） 西班牙国家气象局今天表示，全国8月遭遇持续16天的热浪，写下历史新纪录。

西班牙国家气象局表示，8月8日至8月17日是全国「至少自1950年以来」连续最热的10天。

8月热浪加剧了干燥易燃的环境，助长野火蔓延，已造成4人死亡，并有数千人流离失所。

由于西班牙北部和西部森林大火持续肆虐，西班牙国家气象局（Aemet）表示，8月3日至18日热浪的初步数据超过2022年7月所创纪录，平均气温比以往高出摄氏4.6度。

葡萄牙火灾也造成4人丧命，当地紧急救援部门仍在努力控制火势。 根据卡罗斯三世卫生研究所（Carlos III Health Institute）19日发布的估计，西班牙已有超过1100人死亡与8月这波热浪有关。

该研究所先前表示，7月有1060人死于热浪，比2024年7月的数字增加50%。

科学家表示，气候变迁正导致全球热浪持续时间更长、强度更大、频率更高。

此研究机构表示：「目前的夏季比过去几十年更热，这是科学事实。」

过去几周，西班牙北部地区的火灾已烧毁超过35万公顷土地，而自今年年初以来，烧毁总面积已超过40万公顷，创下历史新高。

来自9个欧洲国家的消防员与消防飞机，一直在协助西班牙的紧急救援部门对抗野火。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
14
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
30
58 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
7
18 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团