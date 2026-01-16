遭川普看不起 委内瑞拉马查多赴美见对方

（法新社华盛顿15日电） 委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）今天赴美与美国总统川普会面。尽管川普一面将她边缘化，一面又公然觊觎她的诺贝尔和平奖，白宫仍称这是场「正面」的会谈。

美国1月3日入侵并推翻委内瑞拉领导人马杜洛（Nicolas Maduro）后，川普表示马查多未获委国人民支持，反而去支持马杜洛的副手罗德里格斯（Delcy Rodriguez）担任委国临时总统。

为保持与川普的良好关系，58岁的马查多甚至提出要与川普分享她的诺贝尔奖；川普也暗示两人会面时，马查多可能会将这个奖献给他。

会议结束后，长年致力于终结马杜洛统治的马查多，在白宫外与欢欣鼓舞的支持者见面。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）表示，这是自美国1月3日发动军事行动、成功俘获马杜洛以来，川普与马查多首次会面，川普「一直很期待」与马查多共进午餐。

李威特在会前告诉记者，川普预期将与对方进行一场良好且正面的对话，「将与她讨论委内瑞拉国内的实际情况，以及目前正在发生的事。她确实是许多委内瑞拉人民非凡且勇敢的声音」；然而这次会面并无媒体依惯例旁听。