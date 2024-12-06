亿万富豪的财富在十年间实现翻倍

十年来，瑞士超级富豪的人数及其拥有的财富大幅增长。根据瑞银集团的调研，2024年4月，亿万富翁人数达2’682人，比2015年3月增加了50%。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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期间，其财富总额增长率达121%，累积到14万亿美元(约合人民币102万亿元)。据计算，这大约相当于美国去年经济总量的一半。
根据周四(12月5日)发布的研究报告，亿万富翁财富的增长速度超过了同期全球股票指数(MSCI AC World Index) 73%的增幅。中国亿万富豪的财富在2020年前呈直线式膨胀，但随后略有下降。美国与欧洲财富增长相对稳定，但增幅较小。
据瑞银集团报告指出：“科技领域亿万富翁财富增长速度最快。”总体来看，2015-2024年间，其财富增加了两倍达到2.4万亿美元(约合人民币17万亿元)，人工智能、网络安全、金融科技、3D打印及机器人等行业的发展更是方兴未艾。
一项调查显示，受访亿万富豪中，未来一年计划在新兴工业化国家加大房地产和股票投资的人比例达到40%。约40%希望增加黄金或其他贵金属的避险投资。
约31%准备增加现金储备。瑞银集团表示：“这反映出富豪们对不断升级的地缘政治风险及股票市场估值的担忧。”
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多数瑞士人认为乱扔垃圾问题正在逐步改善
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近日公布的一项民意调查表明，瑞士乱丢垃圾的行为正在逐步改善。
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瑞士议会确认：第13个月养老金将于每年12月发放
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瑞士联邦院12月4日确认，第13个月老年养老金将从2026年12月起如期发放。
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瑞士职场阴影：一半员工曾遭受性骚扰
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尽管采取了防范措施，性骚扰仍然是瑞士职场的普遍问题。据调查显示，52%的员工曾经历过不受欢迎的性别歧视或性骚扰行为。
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瑞士研究显示：“传统”男性自杀风险高
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苏黎世大学研究人员发现，固守传统男性角色榜样的男性自杀风险更高，不过，这种风险也因人而异。研究人员指出了增加该风险的社会文化因素。
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瑞士职场的“55岁魔咒”
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中国职场一直存在“35岁歧视”现象。根据官方统计，中年人的失业率虽然比青年人要低。相比之下，瑞士职场的“55岁年龄魔咒”要晚的多。瑞士最大的人寿保险公司瑞士人寿(Swiss Life)称，在瑞士，尽管55岁及以上人群占劳动人口的23%，其担任的工作仅占职场的8%。
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瑞士电动汽车保有率仅有4.1%
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在刚刚结束的第29届联合国气候变化大会上，中国的新能源汽车作为贵宾指定用车，为各国参会元首及贵宾提供了通勤服务。据国际能源署预测，未来十年，电动汽车需求激增将重塑全球汽车业。目前，电动汽车在瑞士保有量非常有限，市场开发潜力巨大。
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瑞士人对强制性小费说“不”
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据近日发布的一份调查显示，强制性小费未获得瑞士大众一致支持。超过三分之二的受访者不希望将小费包含在其餐饮消费价格中。
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瑞士首富仍是韦特海默家族
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2024年，瑞士富豪前三甲保持不变。富豪榜榜首仍是巴黎品牌香奈儿的所有者。
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瑞士将于2025年与中国升级自由贸易协定
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瑞士与中国之间的升级版自由贸易协定将于2025年生效。这是楚格(Zug)国民院议员、欧州自由贸易联盟代表团团长托马斯·艾斯奇(Thomas Aeschi)的预期，直至本周六(11月30日)，他与瑞士议员们在中国访问。
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瑞士道路上的新车超过一半都是SUV
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去年，在瑞士注册的新车中，SUV占有率超过了50%。这尤其给城市带来很多问题。
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瑞士提高遗产税是否会将超级富豪逼走？
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在青年社会党提交了一份公民动议，呼吁对超级富豪征收50%的遗产税之后，瑞士的亿万富翁们公开表示要搬离瑞士。瑞士怎么了？
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瑞士会不会在国际富豪争夺战中“失宠”？
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根据《福布斯》2024年“中国内地富豪榜”，农夫山泉创始人钟睒睒继续蝉联中国内地首富。但瑞士最富有的居民却是位法国商人，他是香奈儿奢侈品牌联合所有人杰拉尔德·韦特海默(Gérard Wertheimer)，目前已在日内瓦定居。预计截至今年年底，还会有数百位像他这样的外国大富豪迁入瑞士。
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瑞士富豪300强：香奈儿老板仍是瑞士首富
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杰拉德·韦特海默(Gérard Wertheimer)在瑞士300富豪榜上依然名列榜首，可见奢侈品产业利润可观。这位法国人与兄弟阿兰·韦特海默是香奈儿品牌的实际拥有者。
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瑞银调查：“富二代”财富首次超过“富一代”
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日前，瑞银集团宣布，去年全球亿万富豪的人数及资产总额均有增加。数年来，新晋超级富豪继承的财富首次超过了“富一代”创造的财富。
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