亿万富豪的财富在十年间实现翻倍

瑞银集团研究显示，亿万富翁的财富在十年间翻了一番还多。 Keystone-SDA

十年来，瑞士超级富豪的人数及其拥有的财富大幅增长。根据瑞银集团的调研，2024年4月，亿万富翁人数达2’682人，比2015年3月增加了50%。

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期间，其财富总额增长率达121%，累积到14万亿美元(约合人民币102万亿元)。据计算，这大约相当于美国去年经济总量的一半。

根据周四(12月5日)发布的研究报告，亿万富翁财富的增长速度超过了同期全球股票指数(﻿MSCI AC World Index) 73%的增幅。中国亿万富豪的财富在2020年前呈直线式膨胀，但随后略有下降。美国与欧洲财富增长相对稳定，但增幅较小。

据瑞银集团报告指出：“科技领域亿万富翁财富增长速度最快。”总体来看，2015-2024年间，其财富增加了两倍达到2.4万亿美元(约合人民币17万亿元)，人工智能、网络安全、金融科技、3D打印及机器人等行业的发展更是方兴未艾。

一项调查显示，受访亿万富豪中，未来一年计划在新兴工业化国家加大房地产和股票投资的人比例达到40%。约40%希望增加黄金或其他贵金属的避险投资。

约31%准备增加现金储备。瑞银集团表示：“这反映出富豪们对不断升级的地缘政治风险及股票市场估值的担忧。”