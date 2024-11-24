在瑞士生活需要购买什么保险？

Keystone / Eddy Risch

瑞士的保险项目林林总总，几乎无所不包，但有些属于强制性保险，可能在家庭预算开支中占据相当比重。

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瑞士家庭大约10%的收入要用来支付各种保险费。其中部分为强制性保险项目，另一些在某些情况下则是强烈建议的参保项目。

瑞士的强制性医疗保险

法律规定每一位瑞士居民必须购买基本医疗保险，理赔范围从生孩子到例行医生检查、罹患重疾等各类情况。大部分处方药费用由基本医疗保险支付。

刚到瑞士居住的人，自到达之日起，必须在3个月内购买保险。他们可在多家私营保险公司和多种缴费模式之间做出选择，但所获得的医疗服务相差无几。

每月的保险费是固定的，与一个家庭的收入或经济能力不挂钩。如果保险费过高，可以向所居住的州申请援助(补贴)。

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基本医疗保险并不会全额报销医疗费用：被保险人须缴纳每年的自负额(免赔额)及医疗费用中超出自付部分的10%(共付额)。自负额一般为300瑞郎，但身体健康的人往往会选择较高的自负额，以减少每月的保险费。参保人也可以通过接受某些限制条件来降低保险费，例如约诊前需先拨打医疗热线，只能在某些药店购买药品，等等。

依所在州或所属保险公司不同，医疗保险费也不相同，而且医保费几乎年年看涨。参保人可比较来年的保费价格，每年更换一次保险公司。

瑞士还有数量众多的非强制性补充保险可供选择，承保内容包括牙科护理、眼科问题或国外旅行时发生意外等。

瑞士意外保险

雇主会为雇员自动投保工伤事故与职业病险。如果雇员每周为同一雇主工作的时间超过8小时，那么也可获保非职业性事故险。这也适用于实习人员、学徒工、失业者、居家工作人员或从事家政工作的人。

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家庭主妇/男、儿童、大学生及退休人员必须在参保基本医疗保险的同时购买意外保险。自雇人员则不是必须购买意外险。

瑞士民事责任险

轿车、摩托车与电动自行车的车主必须购买针对其机动车类型的民事责任险，以赔偿对第三方造成的损害。车主还可以加买casco保险，以使理赔范围也包括对他们自己的车辆造成的损害。通过租赁方式购车时则须购买casco完全险。

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一般民事责任险赔偿对第三方造成的所有损害，原则上这种保险不是非买不可。但在租房时通常都会要求购买该险种，而大多数州还会强制养狗的人购买这种责任险。

取决于保额、自负额与保险合同所包含的风险，保险费率会有很大不同。参保人也可为民事责任险增加各种选项，以赔偿驾驶第三方车辆或特殊爱好造成的损害，如打猎和玩飞机模型等。

瑞士家庭财产险

家庭财产险赔偿的是住宅内所有个人财产遭受的损害，例如家具、电视机和衣服等。在发生盗窃、火灾或浸水等外因造成的损害时，参保人可获得赔偿。

这种保险并非强制性，只有个别州要求每个人都须投保火灾和自然灾害险。参保人同样可以增加保险选项，以赔偿家庭成员造成的损害或发生在住宅外的盗窃损失。