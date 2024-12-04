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瑞士会不会在国际富豪争夺战中“失宠”？

瑞士正面临吸引流动财富的激烈竞争。
瑞士正面临吸引流动财富的激烈竞争。 Keystone / Christian Beutler

瑞士最富有的居民不是瑞士人，而是一位定居日内瓦的法国人-香奈儿奢侈品牌联合所有人杰拉尔德·韦特海默(Gérard Wertheimer)。预计截至今年年底，还会有数百位像他这样的外国大富豪迁入瑞士。

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除了报道金融科技、加密货币、区块链、银行和贸易以外，作为瑞士资讯swissinfo.ch的商业记者，我还在瑞士各地打板球，包括在冰冻的圣莫里茨湖。

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根据《2024年Henley私人财富报告》，财富迁移浪潮预计将促使约12.8万名富豪更换居住地。一些人因战争或压迫性政权离开家乡；另一些人则为逃避制裁或寻求更低的税负而迁徙。

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“任何积累了财富的人都希望为家人保全资产，因此安全是个决定性因素，”瑞士金融家埃里克·萨拉辛(Eric Sarasin)在接受《新苏黎世报·周日版》(NZZ am Sonntag)采访时说，“在政治紧张局势几乎在全球范围内加剧之时，我将瑞士视作一个稳定的绿洲。”

财富迁移创纪录

Henley & Partners公司表示，从未有这么多的富豪在一年内寻找更适合居住的地方。

作为全球最大的离岸财富中心，瑞士长期以来以稳定的治理、宜人的自然风光、隐秘的生活环境以及对富人慷慨的税收优惠，吸引了全球最富有的人群。

几十年来，摇滚明星、体育名人、成功企业家和其他富有的外国人士都受到瑞士各州的热情欢迎。各州甚至为吸引他们不遗余力。

两年前，为避开挪威税制的变化，数十名最富有的挪威人迁来瑞士。而在英国新政府决定改变富有移民税收政策后，预计更多富豪将选择离开英国。荷兰和法国也在讨论如何从最富有的居民手中争取更多税收。

瑞银集团(UBS)预测，到2028年，英国的百万富翁人数将减少17%。

“每周，越来越多的英国富有人士向我们咨询，数量比去年同期多得多，”税务咨询公司BDO苏黎世办公室税务与法律负责人斯特凡·皮勒(Stefan Piller)9月时曾向《金融时报》表示。

财富的反对者

然而在吸引富翁方面，瑞士也面临来自其他国家的激烈竞争(见图表)。阿联酋对富有的俄罗斯人和印度人吸引力十足，而新加坡和澳大利亚则迅速吸引了大量亚洲的百万富翁。

外部内容

在欧洲，葡萄牙和意大利通过调整税制吸引了更多富有居民。

瑞士虽仍被视为富人的理想目的地，但条件已不如以往优厚。2007/08年金融危机促使瑞士政府收紧了由各州提供的特殊“一揽子”优惠税率，一些州(如苏黎世州)甚至通过投票，完全禁止了这一做法。

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此外，这些税收优惠条款还禁止受益人从海外业务中获得收入，从而使得未退休的企业家无法享受税收优惠。

但在某些人看来，瑞士对富人的政策依然过于慷慨。今年早些时候，瑞士左翼党派社会民主党(SP/PS)的青年支部发起了一项公民动议，要求对富人征收50%的遗产税以资助气候保护措施。

动议的反对者则抱怨说，这种税收政策将削弱瑞士对富有外国人的吸引力。

(编辑：Reto Gysi von Wartburg/sb，编译自英语：小雷/gj)

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