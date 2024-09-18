瑞士银行担忧制裁政策危及财富管理业务

一项针对瑞士银行的调查表明，对其他国实施的国际制裁(如制裁俄罗斯侵略乌克兰)是瑞士银行业务面临的最大地缘政治风险。
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瑞士银行家协会(Swiss Bankers Association, SBA)和商务管理顾问公司ZEB近期联合发布的报告指出，瑞士决策者应当制定一套应对制裁的措施，确保瑞士保持中立，继续为银行及其客户提供安全的避风港。
报告列出的34项风险中，乌克兰战争及美国的债务危机被列为高等级风险。
2022年，俄罗斯入侵乌克兰后不久，瑞士决定采纳欧盟对俄制裁政策。措施之一是冻结列入制裁清单的俄罗斯资产。
瑞士银行家协会副会长August Benz对瑞士过快采取制裁政策提出质疑。
在接受路透社采访时Benz表示：“许多制裁并未达到预期效果，有时甚至适得其反。瑞士必须审慎抉择是否应制定自己的制裁政策。”
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对俄制裁如何影响瑞士银行
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世界各国对俄罗斯寡头和企业实施了前所未有的广泛制裁，这给瑞士金融中心带来了难题。很多俄罗斯富豪选择将资金转移到其他地方，特别是中东地区，这使得人们对瑞士中立的真正价值产生了质疑。
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瑞士经济部证实，截至8月中旬，被冻结俄罗斯金融资产、房地产、豪车及艺术品，总价值71亿瑞郎(约合人民币593亿元)。
据银行家称，瑞士在乌克兰战争中的明确立场引起了外国客户的忧虑，担心瑞士未来会支持西方的进一步制裁措施。
通过咨询资深银行家，并参考人工智能得出的文件分析结果，该研究表示，对瑞士中立承诺的担忧可能促使全球南方客户撤出资产。
“巨大挑战”
瑞士央行行长托马斯·乔丹在日内瓦举行的银行业活动中指出，如果市场突然因为地缘政治无法进入，那制裁就是一个令人担忧的问题。
“这种情况会给金融业带来巨大挑战。”
报告作者确认了制裁对国际财富管理业务造成的影响。
ZEB瑞士执行合伙人Norman Karrer说：“近年来，从某些国家流向瑞士的资金有所减少。并非所有国家的所有客户都对瑞士持有同以往一样的积极态度。”
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