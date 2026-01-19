阿富汗首都中餐厅爆炸 7罹难者含中国人

afp_tickers

2 分钟

（法新社喀布尔19日电） 阿富汗紧急服务单位说，首都喀布尔（Kabul）市中心一家中餐厅今天发生爆炸，造成至少7人丧生，10多人受伤，罹难者包括1名中国人。

喀布尔市沙赫尔诺区（Shahr-e-Naw）一条以花商闻名的街道上发生爆炸后，法新社记者目击现场有警车和救护车。

喀布尔警方发言人札德兰（Khalid Zadran）表示，爆炸地点在中国面食餐厅，这家餐厅主要服务中国穆斯林。

札德兰在声明中说：「1名叫艾约布（Ayub）的中国穆斯林和6名阿富汗人罹难，另有多人受伤。爆炸发生在厨房附近。」

札德兰表示，爆炸原因仍在调查中。他先前曾表示爆炸发生在一家饭店。

义大利非政府组织「紧急救援」（EMERGENCY）表示，他们在附近的医院收治的「7人到院前已无生命迹象」，另有13人被送往外科部门。

「紧急救援」驻阿富汗负责人在声明中说：「伤者包括4名女性和1名孩童。」

因安全考量不愿具名的花店老板表示，爆炸发生于下午3时30分左右，地点在他店面所在街道的另一头。他告诉法新社，他在热闹的街区听到爆炸「巨响」。

他说：「这是紧急情况，大家都很担心自己的生命安全。我看到至少有5人受伤。」