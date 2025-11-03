阿富汗8月震灾尚未恢复 又传6.3强震酿20死逾500伤

afp_tickers

3 分钟

（法新社喀布尔3日电） 阿富汗当局今天表示，北部地区黎明前一场强烈地震已造成至少20人死亡以及逾500人受伤，伤亡人数可能还会增加。阿富汗距离上一次震灾仅数月时间，国内仍未完全恢复。

报导，美国地质调查所（USGS）通报，这起规模6.3地震发生于阿富汗当地时间今天黎明前，震源深度约28公里，震央在北部城市马萨里沙利夫（Mazar-I-Sharif）附近。

阿富汗卫生部发言人阿玛尔（Sharafat Zaman Amar）表示：「根据目前掌握的资讯，已有20名罹难者，另有534人受伤，已送往巴尔赫省（Balkh）与沙曼冈省（Samangan）的医院。」

在北部最大城市之一的马萨里沙利夫，法新社记者目击居民仓皇逃到街上。

该市着名的蓝色清真寺（Blue Mosque），这座以色彩缤纷瓷砖闻名的15世纪历史地标，也遭受破坏。部分建筑碎片，尤其是一座宣礼塔的碎片，散落在清真寺庭院内，而这里是阿富汗少数剩下的旅游景点之一。

首都喀布尔距离震央约420公里，当地记者表示也感受到震动。

阿富汗多山，山区通讯不良、基础设施落后，一再影响灾害救援行动。当局往往需数小时甚至数日才能抵达偏远村庄评估灾情。

这是塔利班（Taliban）自2021年再次掌权以来，面临的又一次自然灾害─自执政以来已有3场致命地震发生，而过去支撑国家经济的外援也大幅下降。

今年8月，东部地区发生规模6.0浅层地震，摧毁山区村落，造成超过2200人死亡。根据世界银行（World Bank）估计，8月地震造成建筑与基础设施损失约1.83亿美元。8月地震带来的创伤，至今仍未完全恢复。

阿富汗是地震频发之地，震源多集中于兴都库什山脉（Hindu Kush Mountains）一带，这里正处于欧亚板块与印度板块的交会地带，因此地震频繁。