雪佛龙洛杉矶郡炼油厂惊爆浓烟窜天

（法新社华盛顿2日电） 雪佛龙公司位在美国加州南部的炼油厂今天据报发生爆炸。根据美国媒体报导和上传社群网路的影片显示，现场浓烟直冲天际。

洛杉矶国际机场（Los Angeles International Airport）南方数英里滨海郊区塞根杜（El Segundo）的居民在网路上分享影片显示，该炼油厂上方喷出巨大火球，并且持续传出巨响。

根据当地电视台K-CAL News于当地时间将近晚间11时的报导，塞根杜市长皮曼德尔（Chris Pimentel）指出，当局尚未接获人员受伤的通报。他表示，火灾原因仍待厘清。

加州州长纽松（Gavin Newsom）办公室则在社群平台X表示，纽松已就雪佛龙（Chevron）位在洛杉矶郡塞根杜炼油厂这起事件听取简报，「我们办公室正与地方和州政府机构即时协调，保护周边社区并确保公共安全」。

根据「洛杉矶时报」（Los Angeles Times），现场火势于接获爆炸通报1小时内明显减弱，但数英里外的南湾（South Bay）各地仍可见火光和浓烟。

雪佛龙官网指出，塞根杜炼油厂是美国西岸规模最大炼油设施，每天处理超过27万6000桶原油。路透社报导，该炼油厂主要生产汽油、航空燃油和柴油，厂区拥有约150座大型储槽，总储存容量达1250万桶。