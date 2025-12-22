雪梨海滩枪击凶嫌曾进行「战术」训练 事前勘查现场

afp_tickers

2 分钟

（法新社雪梨22日电） 根据今天公布的警方文件，雪梨邦代海滩枪击案2名犯嫌曾在乡间进行「战术性质」训练。此外，澳洲总理艾班尼斯今天也表示，政府将推动更严格的仇恨言论与极端主义相关立法。

父子档嫌犯阿克拉姆（Sajid Akram）与纳维德（Naveed）被控锁定邦代海滩（Bondi Beach）一场犹太光明节（Hanukkah）活动发动攻击，造成15人死亡，为澳洲近30年来最严重的大规模枪击事件。

今天公布的警方文件显示，两人案发前曾在据信是新南威尔斯州乡间进行「枪械训练」，公布的照片显示，嫌犯持霰弹枪射击，行动方式被形容为「具战术性」。

警方说，两人于10月录制一段影片，坐在伊斯兰国（IS）旗帜前，抨击犹太复国主义（Zionist，指以色列），并详述犯案动机；此外，他们在案发前数日曾夜间前往邦代海滩进行「事前勘查」。

澳洲昨天晚间6时47分举行全国默哀1分钟，时间正好是一周前首度传出枪声的时刻。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，政府将推动立法，新增「加重仇恨煽动罪」，以因应极端主义威胁。他强调：「我们不会让受伊斯兰国启发的恐怖分子得逞，不会让他们分裂社会。」