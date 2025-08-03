雪梨港湾大桥数万人游行支持巴勒斯坦 亚桑杰现身相挺

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（法新社雪梨3日电） 包括揭密网站「维基解密」（WikiLeaks）创办人亚桑杰在内，数万名支持巴勒斯坦的抗议者跨越澳洲雪梨港湾大桥（Sydney Harbour Bridge），封闭了这座举世闻名的地标建筑。

支持巴勒斯坦的人群今天冒着狂风暴雨游行过桥，高喊「立即停火」和「解放巴勒斯坦」。新南威尔斯州（New South Wales）警方表示，已在雪梨各地加派数百名警力，以应对这场游行。

亚桑杰（Julian Assange）去年从戒备森严的英国监狱获释后返回澳洲。游行照片显示，他与家人一起，与曾任澳洲外交部长及新南威尔斯州长的卡尔（Bob Carr）同行。

亚桑杰并未对群众或媒体讲话。

随着国际社会愈来愈担心并加强抨击加萨走廊（Gaza Strip）的营养不良问题，法国、英国、加拿大已表示有意在外交上承认巴勒斯坦国，但在某些情况下附上条件。

澳洲呼吁结束加萨战争，但迄今尚未决定承认巴勒斯坦国。

但在日前与十多个国家发表的联合声明中，澳洲表示「愿意或积极考虑…承认巴勒斯坦国，这是迈向两国方案（two-sate solution）的重要一步」。