马杜洛下台 流亡委内瑞拉人欢呼盼归国

（法新社波哥大3日电） 美军逮捕委内瑞拉总统马杜洛后，今天在全球各大城市有数以千计流亡海外的委内瑞拉人欢声庆祝。在马杜洛执政下，估计有近800万人民因经济崩溃或受压迫而逃离家园。

●在智利首都圣地牙哥（Santiago），有数千民众聚集，挥舞着委内瑞拉国旗，许多人穿着国旗颜色黄、蓝、红的服饰，气氛欢欣鼓舞。

街头小贩罗哈斯（Yurimar Rojas）在人群中大声激动地对法新社表示：「我们终于可以回家了。我们终于要拥有自由的国家了！」

马杜洛（Nicolas Maduro）自称2018年及2024年两度胜选而上位，外界普遍认为这是舞弊而来，他在3日清晨遭美军突袭逮捕，将被押送至纽约，以毒品走私罪名接受审判。

61岁的加里亚多（Yasmery Gallardo）在圣地牙哥受访时说：「这对我们来说太重要了。」她已在当地生活了8年，正计划不久之后返乡。

●在美国迈阿密（Miami）也聚集数千人，他们歌唱、亲吻委内瑞拉国旗。

人群中有人高呼：「谢谢你，川普！」

●在西班牙目前约有40万委内瑞拉侨民，马杜洛下台后，在马德里（ Madrid）也集合了数千名民众庆祝欢呼。

「他倒台了！他走了！」许多人把委内瑞拉国旗披在肩上，互相拥抱、高声呐喊。

●在哥伦比亚首都波哥大（Bogota），美发师赞布拉诺（Kevin Zambrano）满脸笑容地向法新社表示，终于看到马杜洛下台，「我真的非常、非常、非常开心！」

委内瑞拉的邻国哥伦比亚，接纳近300万委内瑞拉人，人数比任何国家都多。

●但在墨西哥市（Mexico City），有数十人在美国大使馆前抗议，高举「反战」等标语表达立场；显示并不是所有人都支持美国干涉一个主权国家。

●委国反对派声音

在马德里集会现场，当广播系统播放了委国反对派领袖 、诺贝尔和平奖得主马查多（Maria Corina Machado）的谈话，会场瞬间鸦雀无声。

马查多说：「委内瑞拉终将获得自由！」

●委内瑞拉前景

马杜洛下台，委国未来依旧充满变数。美国总统川普（Donald Trump）今天表示，美国将「暂时管理」委内瑞拉，直到权力顺利交接。

法新社报导，依据川普说法，委内瑞拉副总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）已表示愿意与华府合作，但他强调马查多「在国内既没有足够支持度，也没有足够威望」能担任总统。（编译：纪锦玲）