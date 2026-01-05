马杜洛倒台 哥伦比亚游击队誓言对抗「美帝」

（法新社波哥大4日电） 在委内瑞拉边境活动的哥伦比亚左翼游击队今天誓言，在美国推翻委国领导人马杜洛后，他们将抵抗华府的「帝国主义计画」。

掌控哥伦比亚与委内瑞拉边境古柯硷走私路线的强大组织全国解放军（ELN）呼吁「所有爱国者」，「对抗针对委内瑞拉及南方世界（Global South）人民的帝国主义计画」。

安全专家表示，全国解放军在委内瑞拉境内也设有后方基地，而这些基地过去受到马杜洛的默许。

已解散的游击组织哥伦比亚革命军（FARC）异议成员也誓言反抗川普。该组织曾与全国解放军争夺委内瑞拉边境产毒地区的控制权。

他们在社群平台X上写道，已准备好为「对抗美国帝国流尽最后一滴血」。

美军昨天袭击委内瑞拉、抓捕马杜洛并将他押往纽约面临毒品与武器指控。此举引发哥伦比亚的担忧，害怕自己未来也可能成为美国军事打击的目标。

川普也在记者会警告哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）「最好小心点」，两人近几个月屡次针锋相对。

川普说道：「他正在制造古柯硷，并把这些东西送进美国，所以他最好小心点。」

裴卓痛批美国对委内瑞拉的攻击是对拉丁美洲「主权的侵犯」。