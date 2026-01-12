马杜洛垮台石油业可望重启 提振民众经济期待

（法新社卡拉卡斯12日电） 在美国突袭行动推翻委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）后，民众期盼随之展开的对美国石油销售谈判能改善他们艰困的经济处境。

美军深夜轰炸卡拉卡斯并逮捕马杜洛，令许多人震惊，但分析师一致认为，这项行动彻底改变了国家前景与经济期待。

马杜洛的接班人、临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）强调，委内瑞拉在马杜洛被美国扣押后并非「隶属于」华府，但她承诺将与美国在石油议题上合作。

马杜洛政府为了提振外汇流入，在投资不足的情况下转向加密货币，而失控的通膨则侵蚀了人民原本就不多的薪水。

47岁教师欧乔亚（Marieta Ochoa）说：「我其实看不太懂川普（Donald Trump）和罗德里格斯签的那些协议，但我希望能对经济带来帮助。」

直到1月2日为止，美委两国关系降至谷底：美国的制裁与扣押油轮重创委内瑞拉本已摇摇欲坠的石油产业。

委内瑞拉一度只能以高达5折的折扣，向中国与俄罗斯等盟国出售石油，产量和出口量都很低。

委内瑞拉国营石油公司（PDVSA）说，正与美国洽商原油销售，采用类似美国能源业者雪佛龙（Chevron）等公司的合约模式，雪佛龙是现行唯一获准免受制裁、可交易委内瑞拉原油的美国公司。

美国总统川普签署命令，保护存放在美国财政部帐户的委内瑞拉石油收入不被法院与债权人扣押，并敦促美国石油企业投资委内瑞拉，协助修复老旧的石油基础设施。

分析师认为，德里格斯若展现开放与弹性，有助于吸引投资。

委内瑞拉87%的外汇收益来自石油，因此经济成长前景看好。

独立经济学家奥利维洛斯（Asdrubal Oliveros）说：「石油产量回升、折扣缩小，都能带动现金流，也有助于目前几乎干涸的外汇市场。」