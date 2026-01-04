马杜洛夫妇遭美军逮捕 从监控到攻坚一次看懂

（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普（Donald Trump）观看美军即时画面，见证美国部队戏剧性地逮捕委内瑞拉领导人马杜洛（Nicolas Maduro）。

美国情报人员2025年8月起便暗中监控左派领袖马杜洛的一举一动，尽管外界广泛报导他因与美关系升温而经常更换落脚处。

美军参谋首长联席会议主席凯恩（Dan Caine）今天说明监控内容时表示：「他的行动、住处、行踪、饮食、着装，甚至宠物，我们都严密掌握。」

本次行动也历经数月「精准」规划与演练。川普表示，美军特别打造一栋与马杜洛下榻处一模一样的复制屋进行实地演练。

美军12月初即已备战，但持续等待「一切条件吻合」的时机，包括天候。川普说，自己4天前下达初步命令，但一直等到适当时机才正式批准行动。

美东时间1月3日晚间10时46分，川普下达了行动指令。

超过150架美军军机随后从陆地及海上起飞，包含战斗机、侦察机、无人机，以及执行关键任务核心的直升机。

载有负责「撤离马杜罗」行动部队的直升机在黑暗中起飞，以距离海面仅约100英尺（33公尺）的高度飞行。

美军战斗机提供空中掩护，同时美国的卫星与网路技术则干扰委内瑞拉的雷达系统。

根据法新社记者，第一波爆炸于卡拉卡斯清晨2时前。全球一度猜测是否全面轰炸委内瑞拉军事目标，但实际上，美军仅精准打击委国防空系统，为直升机攻坚扫清障碍。

川普在记者会说：「他们知道我们要来。」他指数月来逐渐升高的双边紧张情势，「但他们完全措手不及，很快就被击溃」，美军则迅速展开反击。

有一架美军直升机遭击中，但维持作战并安全返航。

特种部队于卡拉卡斯时间2时01分在马杜洛住处降落。

川普形容马杜洛住处「就像座堡垒」。

「那里有铁门，还有他们所谓的安全空间，四周全是实心钢铁。他来不及关上那扇门，我们攻进时，他正想冲进去，但行动太快，他没机会进去。」

「我们原本准备了工具来破门，但最后根本不需要。」

川普表示，无美国人员伤亡，但强调若马杜洛或委国安保部队反抗，「他就可能死于行动中」。

凯恩指出，马杜洛与夫人「主动投降」，遭任务小组执法人员拘捕。两人将面临美国毒品与恐怖主义相关指控。