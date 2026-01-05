马杜洛支持者示威 抗议美军逮捕

（法新社卡拉卡斯4日电） 约2000名委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）的支持者今天在委国首都卡拉卡斯示威，要求释放遭美国部队逮捕并带往纽约监狱的马杜洛夫妇。

一群支持马杜洛的准军事组织成员和机车骑士陪同示威群众，他们挥舞着红、蓝、黄三色的委内瑞拉国旗。

一名穿着红色法兰绒衬衫的男子举着标语牌，上面印有马杜洛前任总统兼导师查维斯（Hugo Chavez）的肖像，上面写着：「释放我们的总统」。

另一张标语写着「委内瑞拉不是任何人的殖民地」，藉此讽刺美国总统川普3日的宣布。川普当时声明，华府将在一个未说明期限的过渡期间「管理」委内瑞拉。

马杜洛面临与涉嫌向美国走私古柯硷有关的「毒品恐怖主义」指控，明天将在纽约出庭。

56岁的伊特里亚戈（Nairda Itriago）愤怒地告诉法新社：「毒枭和恐怖分子是川普。」她指责美国部队在逮捕马杜洛期间发动空袭以瘫痪委内瑞拉防御系统，并杀害了「无辜平民」。

卡拉卡斯的示威者呼应外界猜测，认为马杜洛遭到核心圈成员背叛，才让美国特种部队得以长驱直入，在该国最大的军事基地将其逮捕。

一名69岁的会计师说：「怎么可能…防空系统没起作用？」

「马杜洛是被叛徒推翻的，因为以他所拥有的安保规模，这种事根本不该发生。」