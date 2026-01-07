马杜洛遭押受审 哥伦比亚游击队首领逃离委内瑞拉

（法新社哥伦比亚库库塔6日电） 哥伦比亚军方消息人士今天告诉法新社，在美军于卡拉卡斯发动军事行动推翻委内瑞拉领导人马杜洛后，据称在委国境内活动的哥伦比亚游击队指挥官目前正纷纷逃亡。

哥伦比亚政府长期怀疑，掌控边境古柯硷走私路径的全国解放军（ELN）等强大组织首领，以及已解散的哥伦比亚革命军（FARC）部分派系，一直都居住在委内瑞拉境内。

国安专家表示，全国解放军在委内瑞拉境内设有后方基地，并长期受到马杜洛（Nicolas Maduro）的默许，尽管马杜洛本人对此予以否认。

一名哥伦比亚武装部队军官今天在不具名情况下告诉法新社，他接获通报指出，在华府于周末发动突袭行动后，有游击队领袖正试图越境返回哥伦比亚。

哥伦比亚国防部指出，马杜洛政权倒台后，盘踞在边境地区的游击队领袖已对哥国的安全构成威胁。

当被推翻的委内瑞拉领导人被送往纽约接受司法审判时，波哥大当局发布可能发生攻击的警报，并在长达2200多公里的边界线上部署数千名士兵。

法新社今天在边境城市库库塔（Cucuta）目击哥伦比亚士兵驻守。

川普曾警告哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）「小心点」，并在未提出证据的情况下指控裴卓是毒枭。

曾是城市游击队员的裴卓罗回应，他愿意为了「祖国」再次「拿起武器」。