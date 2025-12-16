马查多逃离委内瑞拉 途中大浪脊椎骨折

（法新社奥斯陆15日电） 委内瑞拉反对派领袖，同时也是诺贝尔和平奖得主马查多（Maria Corina Machado），她的发言人今天向外证实马查多上周在秘密离开委内瑞拉时，脊椎骨折。

马查多先前表示，在前往奥斯陆领取诺贝尔奖的危险航程中，曾担心过自己的生命安全。

挪威「晚邮报」（Aftenposten）指出，马查多是在乘坐一艘小型渔船航行时受伤，当时船只遭受巨浪拍打，航程相当危险。

马查多发言人马塞罗（Claudia Macero）表示，「脊椎骨折的情况已获证实」。她补充说，「目前，除『晚邮报』所报导内容，无法透露更多讯息。」

「晚邮报」表示，马查多已在奥斯陆大学医院乌勒瓦（Ulleval）院区接受医生检查。

马查多是于11日凌晨抵达奥斯陆，她曾多次表示想要就医，但并未提供任何医疗细节。

这位58岁的女性原定10日出席在奥斯陆举行的诺贝尔和平奖颁奖典礼，但由于行程延误未能及时赶至。

尽管骨折，马查多抵达奥斯陆不久后便翻过旅馆围栏，与支持者们握手致意。

马查多指责委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）窃取2024年7月的大选结果，她本人也被禁止参加这项选举，此一指控得到国际社会广泛支持。

马杜洛今天在其电视节目中，对有关马查多受伤的报导含糊回应。他说：「马查多说她脊椎骨折。但她真正受伤的是大脑与灵魂，因为她是个魔鬼。她恨委内瑞拉，她恨你们。」