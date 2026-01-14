高市早苗正式表态提前解散众院

（法新社东京14日电） 日本首相高市早苗今天晚间与自民党及联合执政的日本维新会高层会谈，正式表态有意在23日召集的例行国会初期解散众议院。这是高市首次明确向执政阵营高层表达解散意向。至于具体日程与解散的政治考量，高市预计于19日召开记者会亲自说明。

与会人士会后证实，目前正以「1月27日公告、2月8日投开票」的时程为主轴进行协调。

会谈由高市早苗、自民党干事长铃木俊一、日本维新会代表吉村洋文，以及维新会共同代表藤田文武等4人出席。吉村会后向媒体表示，已接获高市通知，将于例行国会初期解散众议院。

若最终确定于2月8日投开票，从解散众议院到投票仅有16天，将打破2021年众院选举17天的纪录，成为二战后最短选战。这也将是继石破茂政权于2024年10月举行众院选举后，时隔仅1年4个月再度举行大选，众议员4年任期尚未过半便再次改选。

若成真，日本将在2024年至2026年间，连续举行众院、参院、再度众院选举，形成「年年选举」的局面。

高市希望藉由目前保持的超高内阁支持率，提前巩固政权基础，并扩大执政党席次，强化政策推动力。

不过，提前解散众院也引发争议。高市过去一再强调「把物价高涨对策列为最优先」，并与国民民主党就在年度内成立2026年度预算案达成共识。然而，一旦解散众院，预算案的审议势必延后，在2025会计年度内（截至3月31日）通过的可能性极低，遭质疑自相矛盾。

对此，外界认为高市可能要「速战速决」，以尽量降低对预算审议的影响。

自民党派系目前在众议院拥有199席次，与维新会合计233席，刚好为465席过半的233席，只要少一席就会跌破过半门槛。外界认为，高市希望透过众院选举增加席次，以强化政权基础，实现她所主张的「强健经济」与「负责任的积极财政」。