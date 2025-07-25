黎巴嫩激进分子遭法国监禁40余年后获释

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（法新社法国土鲁斯25日电） 法国关押最久的囚犯之1、挺巴勒斯坦的黎巴嫩激进人士阿布杜拉（Georges Ibrahim Abdallah）今日获释并遭驱逐出境。他因涉及杀害2名外交官而遭到监禁40多年。

今天凌晨约3时40分左右，法新社记者在法国西南部的拉内默藏（Lannemezan）监狱外目击由6辆车组成的车队闪灯驶离。1名知情人士向记者证实，现年74岁的阿布杜拉已经离开监狱。

阿布杜拉因涉及美国驻法武官芮伊（Charles Robert Ray）和以色列外交官巴希曼托夫（Yacov Barsimantov）在巴黎遭到谋杀的案件，而在1984年被捕，并于1987年被判处无期徒刑。

巴黎上诉法院本月稍早裁定，阿布杜拉可于7月25日起获释，条件是他必须永远离开法国。

据知情人士透露，阿布杜拉出狱后将立即被送往塔尔布（Tarbes）机场，接着搭乘警方专机前往巴黎的戴高乐机场（Charles-de-Gaulle Airport），再从那里搭机返回黎巴嫩首都贝鲁特。

在法国，被判处无期徒刑的犯人通常不到30年就能假释出狱。阿布杜拉虽自1999年起就符合假释条件，但他前几次申请均遭驳回，原因是本案的民事方美国一再反对他出狱。

阿布杜拉的律师查兰塞（Jean-Louis Chalanset）昨天最后一次探视他。查兰塞告诉法新社，阿布杜拉「对于即将获释似乎非常开心，但他也知道自己现在返回中东的时刻，黎巴嫩与巴勒斯坦民众正面临极其艰困的局势」。