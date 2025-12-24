2名被乌克兰羁押北韩战俘写亲笔信 盼赴南韩展开新生活

（法新社首尔24日电） 根据法新社见过的信件内容，乌克兰拘押的2名北韩战俘10月底致函南韩人权团体「民族之魂联合组职」，表达希望能在南韩展开「新生活」。

这两名北韩士兵1月在俄乌战场受伤遭俘虏后，被基辅扣押至今。先前已有媒体报导，他们寻求投诚南韩。「民族之魂联合组职」（Gyeore-eol Nation United，GNU）本周与法新社分享的这封签名信，是两人首次自述意愿。

信中两人感谢替他们奔走的人「鼓舞了我们」，使他们不将自身经历「视为悲剧，而是新生命的开始」；如今两人「深信自己不再孤单，并视南韩人为父母和手足，而决定投入他们的怀抱」。

根据南韩宪法，北韩人也属于其公民。首尔已表示，这项原则适用于在乌克兰被俘的任何北韩军人。南韩外交部并曾呼吁基辅勿「违反北韩战俘意愿强行将他们遣返回国」，若他们希望前往南韩，请求基辅予以尊重。

南韩国家情报院（NIS）曾指出，北韩命令士兵宁可自尽也不能被俘。2月曾访问乌克兰并与这两位北韩士兵见过面的南韩国会议员柳勇元（Yu Yong-weon，译音）也说，若将两人遣返北韩等同「判死刑」。

根据南韩政府与西方情报单位的说法，俄罗斯对乌克兰发动全面侵略战争近4年来，北韩已派遣数千名士兵支援俄国；且据南韩估计，其中至少已有600人死亡、数千人受伤。