此内容发布于2020年4月28日 上午9:30

洛桑时装设计师Giovanni Lo Presti设计的“猫王”口罩。

(Keystone / Jean-christophe Bott)

随着瑞士做好准备逐步放宽疫情限制措施，口罩如今仍是个牵动全国的大事。

据瑞士法语日报《24小时报》(24 heures，法)外部链接报道，从周一(4月27日)起政府为各超市供应数千万副卫生口罩，口罩的分配工作将依靠军队药房进行。首批供应的7500万副口罩已经“整装待发”。

这些口罩将通过瑞士连锁超市Migros和Coop发售。报导透露，Migros和Coop的口罩定价均为20副一包售价19.7瑞郎(约合143.3元人民币)，50副一包售价39.9瑞郎(约合290.2元人民币)。不过，不是每家超市第一天都有口罩可卖，而且每位顾客只能购买一包。

零售商Manor和Landi则在寻求到5月11日前备足织物口罩，这一天也是提供义务教育的学校重新开课之日。

瑞士政府一直不大情愿建议全国人民都戴上口罩。卫生部门表示：“在公共空间，健康人仍不需要佩戴口罩。”

然而在高峰时段乘公交或难以保证社交距离的类似情况下，大家可以戴起口罩。

一面短缺，一面大规模出口

由于新冠病毒危机，瑞士经历了防护口罩的短缺。但根据《晨报·周日版》(Le Matin Dimanche)和《周日报》(SonntagsZeitung)援引海关的数据，设在本国的各企业2020年头几个月共出口了25吨口罩，而2019年全年的口罩出口总量仅为13公斤。





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