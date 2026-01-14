2025创下史上第3高温 专家预测2026不乐观

（法新社布鲁塞尔14日电） 欧盟与美国气候专家今天说，2025年全球创下有纪录以来第3高温年份，延续了前所未见的高温趋势，预计2026年也不会缓解。

根据欧盟「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）与位于加州的非营利研究机构「伯克莱地球」（Berkeley Earth）表示，过去11年是气象有纪录以来最热的11年，2024年高居第1，2023年位居第2。

哥白尼气候变化服务在年度报告指出，过去3年全球平均气温首次超过工业化前水准1.5°C。

伯克莱地球则在另一份报告中表示：「2023年至2025年间出现的暖化激增异常剧烈，显示地球暖化速度正在加快。」

具有指标性的2015年「巴黎协定」（Paris Agreement）承诺全球升温要控制在摄氏2°C以下，并努力维持在1.5°C，科学家认为这个长期目标有助于避免气候变迁带来的最严重后果。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）去年10月警告，超越1.5°C「已无可避免」，但全球可以透过尽快减少温室气体排放，缩短超标期间。

哥白尼气候变化服务说，1.5°C的上限「可能会在本世纪末前达到，比预期早10年以上」。

然而遏止全球暖化的努力上周受到重挫，美国总统川普（Donald Trump）宣布，将退出联合国气候变化纲要公约（UNFCCC）。美国是仅次于中国的全球第2大排放国。

哥白尼气候变化服务表示，2025年全球气温较工业化前水准上升1.47°C，仅比2023年低一点，2024年则达到1.6°C。

哥白尼气候变化服务说，南极在2025年经历有纪录以来最暖的1年，北极则创下史上第2高温。