5万女性命丧亲人 联合国呼吁落实法规终止女性受暴

afp_tickers

3 分钟

（法新社纽约联合国总部24日电） 联合国今天表示，2024年全球平均每10分钟就有1名女性命丧亲近之人之手，并指出在打击「杀害女性」（femicide）方面进展有限。

为配合「国际终止妇女受暴日」（International Day for the Elimination of Violence Against Women），联合国毒品暨犯罪办公室（United Nations Office on Drugs and Crime）与联合国妇女署（UN Women）发布报告指出，2024年约有5万名成年和未成年女性遭亲密伴侣或家人杀害。

报告指出，全球遭杀害的女性中有60%命丧伴侣或亲人之手，包括父亲、叔伯、母亲和兄弟等。相较之下，仅11%的男性谋杀死者是被亲近的人所害。

报告指出，这5万名女性受害者的数字来自117个国家，相当于每天有137名女性遇害，平均每10分钟就有1人。

根据报告所提数据，这个总数略低于2023年的数字，但这并不代表实际人数下降，主因是各国资料可得性有所差异。

研究指出，femicide现象持续不断，每年夺走成千上万条成年和未成年女性性命，且毫无改善迹象，对她们来说，「家仍然是发生谋杀风险最高的场所」。

Femicide案例全球每个地区都有，但报告指出，去年案例最多的又是非洲，约达2.2万起。

联合国妇女署政策部门主管韩德瑞克斯（Sarah Hendricks）在声明表示：「Femicide并非孤立事件，往往是一系列暴力行为的延续，这些暴力之举可能始于控制行为、威胁和骚扰，包括网路骚扰。」

报告并指出，科技发展不仅恶化某些针对成年和未成年女性的暴力行为，也催生其他型态的暴力，例如非经双方同意的影像分享、肉搜及深伪影像。

韩德瑞克斯说：「我们需要有效落实相关法规，认知到成年和未成年女性在现实与线上生活中遭遇的多元暴力，并让加害者在酿成死亡前就被追究责任。」（