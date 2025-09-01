8月俄罗斯对乌克兰无人机攻击锐减

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅1日电） 根据乌克兰空军今天发布的法新社所做数据分析，8月期间俄罗斯对乌克兰发动的长程无人机打击大幅减少。当时国际间为了促成俄乌停战举行了多场备受瞩目会谈，但未有成果。

今天公布的资料显示，俄罗斯8月对乌克兰发动的夜间攻击共出动4132架长程无人机，比7月少了34%，当时是创下历来单月最高纪录。

美国总统川普（Donald Trump）8月依序在美国会晤了俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），但这些会谈都未替和平取得任何突破。

法新社的分析仅根据乌克兰空军每日上午发布的官方通报，并非涵盖每1场俄军攻击。

尽管8月俄罗斯对乌克兰的无人机攻击数量整体来说减少，但仍造成数十位平民身亡。

例如8月28日，俄军对乌克兰首都基辅发动全面侵乌以来最严重无人机与飞弹攻击事件之一，造成25人丧生，大多是1栋住宅大楼的居民。

自从莫斯科2022年2月对乌克兰发动全面战争、引爆欧洲自第二次世界大战以来死亡人数最多的冲突后，几乎每晚都对乌克兰境内进行无人机或飞弹攻击。

今年5月以来，俄罗斯甚至每晚都对乌克兰发动长程无人机攻击，无1日中断。