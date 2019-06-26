此内容发布于2019年6月26日 上午9:05

（法新社施亚努市26日电） 柬埔寨南部港市施亚努近年因中国投资而大兴土木，但劳动条件普遍恶劣，22日当地一栋施工中的中资大楼倒塌造成28人死亡、数人失踪，5名中国人也被依过失杀人罪名起诉。

法新社报导，中资进驻吸引柬埔寨各地民众离家数百公里到施亚努市（Sihanoukville）的工地工作，赚取6至10美元的日薪。这样的劳动报酬往往比农场或工厂给付的薪资要高。

施亚努市有柬埔寨最大港口，还有北京「一带一路」倡议相关的中国经济特区（Chinese Special Economic Zone）。中资企业在当地兴建数十座赌场和旅馆，以服务来自中国的大量游客。

中国投资让北京在东南亚的重要战略伙伴柬埔寨加速农业社会转型，有大笔资金投入建设柬国境内的新桥梁、港口和大楼，但国内约20万名建筑工人大多必须忍受低于标准的安全规范，同时也缺乏法律保护。

联合国国际劳工组织（International Labour Organization）指出，这些工人大多为临时工，没有工会支持，也不受最低工资法规保障。

施亚努市22日发生未完工中资大楼倒塌事故。由于多数工人都在工地现场过夜，许多人在睡梦中来不及逃生，就活活被埋在瓦砾堆下。

这起事故已让两名高阶官员去职，柬埔寨总理洪森（Hun Sen）已下令支付罹难者家属和生还者1万至7万美元不等的赔偿金。

36岁的搬砖工卡茂（Khmao）是22日事故的其中一名幸存者，根据他的说法，雇主未提供任何安全防护设备。卡茂表示：「我只有一顶头盔，没有面罩。我担心自己的安全。」

卡茂的家乡距离施亚努市超过300公里。他说：「我想回家，但没有钱。」

另一名幸存者希塔（Ros Sitha）在事故发生后被埋在瓦砾堆下整整两天，直到24日才奇迹般获救。

希塔表示：「我永远不再当建筑工人了。」政府发给他3万美元补偿金后，希塔决定回到家乡波罗勉省（Prey Veng）。

他还说：「我没想到自己能活下来，我重获新生。」（译者：陈韵聿/核稿：陈彦钧）

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