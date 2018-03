此内容发布于2016年7月27日 下午2:00 最后更新 - 2016年7月27日 -14:00

评价报告令经济部长乌力·毛勒(Ueli Maurer)感到欣慰:“我们为瑞士取得的成就是极其关键的。” (Keystone)

在周二(7月26日)发表的一份国际性同行评价报告中,瑞士同其他国家共享税务信息资料的状况被评定为“基本合规”。

瑞士经济部(多语)外部链接称,随着按申请做信息交换的国际标准的实施,瑞士在2012年7月1日至2015年6月30日评估阶段取得了很大进步,这次的“积极评价”正反映了这些成绩。

税务透明与信息交换全球论坛(Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes)在经合组织(OECD)成员国的监督下,进行了本次同行评价(英)外部链接。

评价报告指出,瑞士向来采纳一种限制性战略,但“在最近三年中,瑞士的税务信息交换方式发生了显著的变化”。

然而一些令人担忧的问题仍然存在,包括对某些类瑞士企业可能发行的不记名股票所有者的辨认、其他国家利用被窃银行资料索要逃税嫌疑人信息,以及海外法人在瑞士开展业务或拥有常驻分支机构等情况。

瑞士还因拒绝接受他国基于被窃银行资料索要税务信息的申请,而被评定为“部分合规”。该报告要求瑞士修改相关法律法规与操作办法。

不过,对瑞士在放宽税务方面行政协助和延伸双重征税协议网络上做出的努力,该同行评价表示欢迎。

swissinfo.ch with agencies

