此内容发布于2019年4月24日 下午2:28

这款伴随诊断试剂盒正向欧洲、中东、非洲以及拉丁美洲和亚太地区推出。

(Keystone)

日前，瑞士制药巨擎罗氏(Roche)已针对存在特定HER2基因扩增的乳腺癌和胃癌患者推出新款快速诊断检测器具，此举也是罗氏未来个性化医疗战略所迈出的重要一步。



全新的VENTANA HER2伴随诊断试剂盒(英)外部链接已于本周二(4月23日)上市。这种采用了VENTANA HER2双原位杂交DNA探针鸡尾酒检测法的诊断器具，承诺能够更快捷、更有效地检测出乳腺癌和胃癌中的HER2生物标志物，并提供有关患者针对特定治疗药物治疗反应的信息，从而有助于患者通过靶向治疗来控制癌症。



与其他类型的乳腺癌相比，HER2阳性乳腺癌(英)外部链接因其对常规化疗、放疗以及内分泌治疗不太敏感，而被视为一类侵袭性更强、恶性度更高、更易转移及复发的“女性头号杀手”。



在全球范围内，平均每年诊断出近210万例乳腺癌新病例，逾62万人因罹患该病而离世。大约15%至20%被确诊患有乳腺癌的女性患者，HER2呈阳性。



不仅如此，HER2(人表皮生长因子受体2)生物标志物也存在于某些类型的胃癌中。目前，放眼全球，胃癌依然是造成患者死亡的首要原因之一(英)外部链接。

能够快速获得结果的早期诊断，在降低患者死亡率、以及与癌症的博弈中可谓至关重要。



VENTANAHER2双原位杂交伴随诊断试剂盒，可在一天之内完成检测，让临床医生能够比其他HER2确诊检测法更快地获取诊断结果。与此同时，诊断结果可直接用光学显微镜读取，而无需动用专门的荧光显微镜。



目前，这款伴随诊断试剂盒正向欧洲、中东、非洲以及拉丁美洲和亚太地区推出。



Keystone-SDA/jdp

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