此内容发布于2018年3月7日 上午9:00 最后更新 - 2018年3月7日 -09:00

创业公司加速项目开幕式上，江山在向观众介绍创业项目的愿景。

(山水慧-Susfinteq团队提供)

2018年3月5日，瑞士证券交易所旗下的F10 金融科技孵化器主办的创业公司加速项目第三期的开幕式在苏黎世举办。中国金融科技创业公司SUSFINTEQ (中文暂译名：山水慧)从全球50个国家提交的262个项目中脱颖而出，有幸成为今年入驻孵化器的15家创业公司之一。



作为支持金融科技、监管科技和保险科技等领域的非营利组织，F10金融科技孵化器 (F10 FinTech Incubator & Accelerator外部链接)为何选中了由中国人组成的这家创业公司？我们为此采访了这家公司CEO江山及联合创始人张宇豪先生。



瑞士F10金融科技孵化及加速器

是一个位于瑞士苏黎世的创新中心，与瑞士证券交易所SIX、瑞士PwC、Julius Bär、Baloise Group、Generali Group、Zürcher Kantonalbank、ERI Bancaire、Raiffeisen和eny Finance等多家金融机构共同支持和指导初创公司在瑞士的成长，重点支持金融科技、监管科技和保险科技等领域。 F10会为创业公司在苏黎世提供办公场所，同时提供来自F10金融机构成员的创业导师和专家的辅导和支持。

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瑞士资讯swissinfo.ch：Susfinteq创业项目是怎么开始的，想法是怎么来的？何时启动的？



江山：在完成德国联邦政府全球气候保护洪堡学者项目后，我就坚定了致力于可持续投资和绿色金融领域的决心，2016年G20杭州峰会发布了绿色金融综合报告，上海政府提出了建设亚洲绿色金融中心的口号，我本人在苏黎世多年从事绿色金融相关的工作，有感于世界金融业未来的发展趋势和国内的变化，觉得自己可以为推动国内绿色金融发展做些事情，尤其是结合自己哲学，软件工程与MBA的专业背景，完全可以运用先进的人工智能技术来解决绿色金融市场的需求。



瑞士资讯swissinfo.ch：请简单介绍一下SUSFINTEQ 项目



江山：Susfinteq是第一个中国青年领导在瑞士组成的金融科技创业团队，聚焦中国与欧洲可持续投资和绿色金融市场。我们的项目运用人工智能技术对中国的上市公司和投资项目开展自动化的ESG(环境、社会和公司治理)风险管理和绩效评估，帮助金融机构和投资者进行可持续投资。这也是中国瑞士创新合作的领域。



瑞士资讯swissinfo.ch：在瑞士创业，你们遇到最大的挑战和困难是什么？



江山：我们最大的挑战是关于外国人才工作许可政策的挑战，其他的困难均可以通过努力来克服。

瑞士资讯swissinfo.ch：你们认为，作为首个中国人的创业项目，Susfinteq入选F10金融科技孵化器的原因什么？你们的强项是什么？



江山：我们认为原因在于SUSFINTEQ积极顺应了时代潮流，拥有强大的人工智能作为技术支撑，有绿色金融背景专业的团队，面对中国市场又有语言及文化优势。



瑞士金融机构对SUSFINTEQ非常感兴趣，面对全球气候变化的调整，尤其是中国不断推进绿色低碳发展的背景下，在绿色金融和可持续投资已经逐渐成为全球主流的情况下，Susfinteq的创新业务未来发展前景巨大。

山水慧SUSFINTEQ团队(从左至右)：张宇豪、Veronika Stolbova、江山、张延、陈佳玉。 (山水慧-Susfinteq团队提供)

瑞士资讯swissinfo.ch：为什么选择在瑞士创业？在瑞士创业的优点是什么？比起其他国家，瑞士在政策上对(外国)创业公司有什么优惠条件？税收方面呢？



江山：瑞士在绿色金融领域具有国际领先地位，虽然相比美国和中国，风险投资在瑞士并不是非常活跃，但是瑞士悠久的金融服务行业和大量优秀的金融机构对于科技金融创业公司来说非常具有吸引力。



瑞士政府在政策上对外国创业公司有优惠条件，尤其是针对科技金融类创业公司，如F10这样的孵化器。不过尚未有具体的税收优惠。瑞士已经有较完善的针对科技金融公司的孵化器以及大型金融机构的积极参与，所以科技金融创业公司的水平具有国际竞争力。

瑞士资讯swissinfo.ch：公司的具体业务是什么？能给客户(中国和瑞士)带来什么？能给我们的读者举两个具体的实例吗？



江山：公司具体的业务是利用人工智能技术自动化中国上市公司的社会、环境和公司治理风险评估。我们的服务能帮助瑞士和中国的投资机构筛选出真正的具有长期回报潜力的中国公司，加强中国股市对外国投资者的吸引力，同时也倒逼上市公司在社会、环境和公司治理方面做得更好，更加注重可持续发展，长远来看能推动中国的可持续发展事业和联合国的可持续发展目标的实现。



举例来说，不久前，由于魏则西事件，百度的股价曾在短短3个月内大跌，市值损失了20亿，对于投资者，这样的社会风险能不能事先预计？



又比如，随着气候变化及各国政府环保意识的提升，投资者是否应该投资于大型石油勘探公司？可能面临的风险是否可以量化评估？此类问题都是SUSFINTEQ正在致力解决的。



瑞士资讯swissinfo.ch：设想一下Susfinteq的前景，以及给中国人在瑞士创业的建议。



江山：未来，Susfinteq将与其他14家创业公司一道，在苏黎世获得正式办公场所，同时得到来自F10金融机构成员的孵化支持。F10将给创业公司提供为期6个月的包含5个模块的创业课程。F10还将举办影响广泛的“投资者之夜”为入驻公司提供路演机会，使入驻公司得到财经媒体和金融行业的广泛关注。 我们致力于人人参与到可持续投资，推动中国绿水青山的建设。



张宇豪先生：“我们有F10这样专门针对金融科技的孵化器的支持，有信心取得更大发展。”



中国人在瑞士创业的建议：我们的建议是要充分利用瑞士的人才高地这一优势。瑞士的整体中国人的素质很高，有很多很优秀的人才集中在这里。所以在瑞士能比较容易找到高质量的创业伙伴。另一个建议是要有创业的勇气。瑞士虽然有语言和文化诸多障碍，但瑞士政府和社会各界也高度重视创新，并且有很强的文化包容性和多样性，所以在瑞士创业没有想象中的难。

瑞士资讯swissinfo.ch

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