此内容发布于2018年6月14日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月14日 -09:00

巴塞尔人国民院议员Elisabeth Schneider-Schneite：“西方的霸权并非是刻在石头里的”。

(Keystone)

巴塞尔人国民院议员Elisabeth Schneider-Schneite作为外交政策委员会主席重视中国超过欧洲。



Schneider女士，我们面对的是一个新的世界秩序吗？

我想，是的。欧盟在忙它自己的事；美国越来越不喜欢作为世界警察的角色。它正在告别可信赖的世界大国形象，而主要以本国的利益为导向。美国新的竞争对手是中国，它有巨大的扩张愿望，而且经济发展非常迅速。与此同时，俄罗斯与中国走的越来越近，甚至在安全政策上。西方的霸权并非是刻在石头里的(意为：并非永久性的)。





“仅扩建中欧铁路基础设施一项，就为瑞士经济提供了各式各样的机会。” Elisabeth Schneider-Schneite

引言结束

作为国民院外交政策委员会主席，您比您的前任更重视中国，为什么？

我们太过于重视今日，而忽略了未来的市场在哪里。瑞士还没有真正意识到中国新的扩张政策的规模。而欧盟的现状和美国的惩罚性关税，让我们不得不睁开眼、长长见识。欧洲的销售市场已饱和，瑞士的出口额度在减少。中国如今已是瑞士的第三大贸易伙伴，排在欧盟和美国之后。自自贸协定实施以来，对华出口已增长了近30%。

中国巨大的投资胃口在您的党派里却引发了恐慌。

这也可以理解。没有一个国家愿意被来自中国的廉价商品淹没，抑或被中国的企业大举收购。因此我认为，在瑞士应该审慎地看待中国的参与，尤其是在战略性的收购上，如能源企业，或者与安全技术有关的领域。中国市场同时也提供着巨大的商机。与中国做生意，瑞士有很大的贸易顺差。

中国在瑞士的并购引发瑞士的思考 瑞士专家批评联邦没有统一的对华策略 作者： 《新苏黎世报》(NZZ) Christina Neuhaus 瑞士有30个州或城市与中国的省份或地区建有伙伴关系。但瑞士全国依然缺乏一个统一的策略，来与这个正在崛起的世界强国打交道。这样进展能顺利吗？ ...

因此您马上就要与委员会出访中国了，但还计划绕道哈萨克斯坦，这引来了议会同事的批评。

是的，拜《Blick》报所赐……在此期间，我们已就此作出解释、说出了我们的意见。2013年，中国国家主席习近平是在哈萨克斯坦宣布的新丝绸之路(一带一路)项目。其目标是建立新的、跨洲的商贸网络，将中国与亚洲其他国家还有欧洲和非洲连结起来。哈萨克斯坦自从该提议开始以来，经济上迎来了明显的飞跃。在哈萨克斯坦，我们可以更好地领会“一带一路”提议所带来的巨大活力，比在上海好。



对瑞士来说，新丝绸之路是机会还是风险？

中国要为该项目投资9000亿美金，平均一年1500亿。该项目包含公路、铁路网、输油管道、港口、机场和发电厂的建设。中国政府意图释放过剩产能，并同时保障13亿人的供应。该项目的巨大“体量”确实让人产生恐惧之心。谁要是出于国家贸易保护主义而对丝绸之路的提议置之不理，那么就会太晚意识到，其在经济、安全政策，甚至民事基础设施建设上的比重。但我确信，瑞士会从中受益。



受益多少？

瑞士是目前唯一一个与中国签署了自由贸易协定的国家(之一)。这就是竞争优势。我们不能犯这样的错误：以为一带一路是中国自己的项目，它是一个多边项目，只有当中国建立了稳定的伙伴关系之后，才能运行。



您能举个例子吗？

如果中国不能把稳固的基础设施建设搞好，那么这些投资就得不偿失了。因为中国不能仅靠自己出钱，所以还要依靠它的伙伴。仅拿中国通往欧洲的铁路设施扩建来说，就为瑞士经济提供了各式各样的机会：贸易、科技还有物流。同样，中国入股欧洲企业，也意味着市场的开放。自从中国东方航空公司参股10%法国/荷兰航空之后，这家航空公司就可以出入亚洲市场了。如果瑞士联合银行最新允许占股一家中国银行的大多数股权，那么对金融重镇瑞士来说，也同样是优势。



本文转载翻译自《新苏黎世报》报道(德文)外部链接



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