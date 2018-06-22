此内容发布于2018年6月22日 下午12:13 最后更新 - 2018年6月22日 -12:13

中国驻瑞士使馆临时代办陈培忠，瑞士国家银行行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)， 中国工商银行行长谷澍，瑞士联邦委员兼财政部长乌力·毛勒(Ueli Maurer)，联邦财政部政府委员苏黎世州经济主任Carmen Walker Späh参加中国工商银行苏黎世分行开业典礼。(从左至右) (vd.zh.ch)

2018年6月21日，中国工商银行苏黎世分行正式开业，中瑞双方的经济、政治和外交代表参加了开业典礼。

这是继2016年人民币交易中心开放及中国建设银行落户苏黎世之后，第二家在苏黎世开设分行的中国大银行。瑞士方面对工商银行的入驻表现出极大的欣喜，“这与苏黎世州为巩固‘金融基地’地位所做的努力分不开”，苏黎世州经济局在媒体公告中这样写道。

2016年4月，联邦财政部政府议员苏黎世州经济局主任Carmen Walker SpähCarmen Walker Späh带领一支苏黎世代表团访问中国时，与现在的工商银行行长谷澍见会面，并首次就该行在苏黎世建立分行事宜进行了磋商。

6月21日晚，工行分行在苏黎世举行了喜庆的开业典礼，除了工商银行行长及中国驻瑞士大使馆代表之外，瑞士联邦委员兼财政部长乌力·毛勒(Ueli Maurer)及瑞士央行行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)也出席了典礼现场。

瑞士财政部长乌力·毛勒在典礼上表示：“工商银行苏黎世分行的开业将进一步促进瑞中两国经贸投资往来，深化双边金融领域合作，为两国长期友好的合作关系起到更大作用。”

中国工商银行苏黎世分行网站外部链接



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