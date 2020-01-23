此内容发布于2020年1月23日 下午4:00

各银行在央行积累的瑞郎和欧元越多，负利率产生费用的风险就越大。 (© Keystone / Ti-press / Alessandro Crinari)

自从瑞士央行(SNB)于2015年实施负利率政策以来，瑞士各家银行就被迫支付80亿瑞郎(合560亿元人民币)的负利率费用。根据德国公司Deposit Solutions的研究结果，去年的年度费用金额达到20亿瑞郎，创下历史新高。

调查结果与瑞士银行家协会(SBA 多语)外部链接大致相符，该协会表示，负利率每年会给其会员造成20亿瑞郎的损失。瑞士银行家协会大力反对(英)外部链接央行的货币政策立场，而商业银行越来越多地将负利率成本转嫁给富人客户和企业。

negative interest 每年的负利率费用

瑞士央行目前将基准利率设定在-0.75%，以阻止投资者增持瑞郎，从而避免瑞郎的急剧升值。令人担忧的是，该政策将导致消费品价格下跌，使瑞士出口品竞争力下降，并损害国内旅游业。

瑞士并非是唯一受到负利率影响的国家。自2014年以来，欧洲中央银行(ECB)已将利息逐步降低至-0.5%，使欧盟各银行损失了250亿欧元(合1890亿元人民币)。

德国金融科技创业企业Deposit Solutions表示，德国银行要支付的央行费用最高，总计达到80亿欧元(合602亿元人民币)，其次是瑞士和法国的银行。

这项研究显示，负利率对瑞士银行利润的打击要明显大于欧洲其他国家的银行。根据研究计算，这些费用占瑞士银行业税前利润的13.1%，而欧元区平均水平为5.6%。

运作方式

商业银行将客户存款以“即期存款”的形式存入各自的央行。监管规定银行必须持有“最低存款准备金”，即预留一定比例的客户资金以确保满足兑现提款需求。

在经济困难期，人们倾向于更多地储蓄，并转向避险货币瑞郎，以保护其资产的价值。这导致即期存款金额不断增长。

当这些累积的资金超过一定阈值时，瑞士央行将通过负利率收取费用。以前该阈值是银行最低存款准备金的20倍，但在去年11月份，瑞士央行将阈值提高(英、日)外部链接到最低存款准备金的25倍。这个政策免除较大比例的即期存款的负利率费用，为银行减轻了费用负担。

瑞士银行家协会认为，此举将使今年的负利率费用削减至约10亿瑞郎。

但央行也警告称，在未来一段时间内会维持负利率政策，甚至可能继续降息(英、日)外部链接。

swissinfo.ch

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