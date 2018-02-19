此内容发布于2018年2月19日 上午9:00 最后更新 - 2018年2月19日 -09:00

要当真正的瑞士人，就一定要穿上绣有雪绒花的衬衫，并且会吹阿尔卑斯长号吗？在Ada Marra看来，想证明心系国家，途径成百上千。 (Keystone)

拥有瑞士护照，获得瑞士国籍，这意味着你已经成为瑞士公民-但仅仅属于法律上的归化。“变成瑞士人”可不只是“入个籍”这么简单：就算是在瑞士土生土长、拥有瑞士国籍的移民第二代，也会时常遇上“不被人当瑞士人看”的尴尬。怎样才算是一个名副其实的瑞士人？不久前，一位祖籍意大利的瑞士女联邦议员出版了一本书名特别的小书-《作为意大利人，你法语说得很好》(Tu parles bien français pour une italienne)，用现身说法分享了自己关于“瑞士身份”的思索。

如果说有几条红线贯穿瑞士现代史的话，公民权问题绝对是其中一条。1866年-瑞士联邦成立第18年-举行的首次全民公投瞄准的就是公民权的话题，即“犹太人及入籍公民享有平等公民权”的议题。在此之前，入籍公民无法享有同拥有原始国籍(生来国籍)的瑞士国民同等的公民权。

近几十年来，公民权再度成为社会关注话题。最新发展就是2017年2月，瑞士全民公投通过简化第三代移民的入籍程序的法令-新法将于2018年2月15日生效。今年年初，瑞士新《国籍法》生效，抬高了普通入籍的申请条件，尤其提高了在“融入”方面的标准。比如，新法对入籍申请者的语言水平做了明确的要求。

和150年前不同，如今在瑞士，入籍公民同生来就是瑞士人的公民享有同样的公民权利。尽管如此，“拥有瑞士护照”有时依旧无法等同于“成为瑞士人”。加入瑞士国籍只说明一个人是“字面上的瑞士公民”(Papierlischwyzer/ Suisse de papier)，同成为100%的瑞士人完全两码事儿。

作为意大利移民的女儿，生在瑞士的Ada Marra就此有着亲身的经历。也正是这些经历促成了她的新书《作为意大利人，你法语说得很好》的诞生。如今已成为瑞士联邦议会国民院成员的她，对公民身份问题依然特别的敏感，也格外关注。即将生效的对第三代移民入籍的简化政策最初就是源于她的一项议会提案。

在新书里，这位沃州社会民主党议员面对“身份定义愈发僵化”的时代，就“谁算家庭一员”、“怎样才算是瑞士人？”等问题阐述了自己的观点。

Ada Mara指出，“严化”指的是某些强制力的存在，它们将众多个人排除在外，并拒绝身份多重归属的可能。

她就此评论道：“我们既是瑞士人，同时也是政治左翼或右翼人士、同性恋或异性恋、信教者或无信仰者…天主教徒、犹太教徒、穆斯林或无神论者… 有的人想给‘瑞士人’做出统一且唯一的定义；也有人正相反，想证明，尽管我们很不同，但我们都是‘团结的一家人’，也应该一如既往的团结下去。”

对于“双重身份归属感”，Ada Marra再了解不过了；而在有些人眼里，“双重归属感”实际就是“没有归属感”。“作为移民第二代，身份的双重归属是很自然的事情。但越长大我越清楚一点：我是瑞士人，我对意大利的感情不是源于这个国家，而是因为我的家庭。而这不是把我划为‘非正宗瑞士人’的理由。”



(编译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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