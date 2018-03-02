商业活动
历时5年之久的妓院之战，最终要在工人聚居地开建了
经历5年旷日持久唇枪舌剑的交锋，一家公司于近日最终赢得了在瑞士意大利语区提契诺州的工业重镇马加迪诺(Magadino)专门兴建一幢妓院楼的权利。
实际上早在2013年3月，这家名为Goblatime的公司就向当局呈交了在马加迪诺修座妓院楼的施工许可证申请。此举招致该镇政府官员激烈批判，在他们看来，卖淫业与当地恪守的工业、商业以及手工业行为准则明显背道而驰。
双方针锋相对的冲突一度被提上了提契诺州议会讨论的政治议程。随后，该案被转呈到州行政法院法官的桌面上。最终，国家层级的联邦最高法院公法第二院作出一纸判决：卖淫既有商业用途，也属服务行业，因此符合工业区规范。
在瑞士，性工作者即卖淫属合法行为，需要像所有企业一样依法纳税。
丽莎女士(Madame Lisa)经营着日内瓦最大的妓院。她写了一本自传，为了让人们了解：有些女人从事妓女职业完全是出于自由选择。 丽莎从法国移居到瑞士，为的是能够合法执业。(Raffaella Rossello，瑞士资讯swissinfo.ch)
SDA-ATS/ac
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