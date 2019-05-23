此内容发布于2019年5月23日 上午10:10

公众普遍认为瑞士银行安全可靠 (Keystone)

根据瑞士银行家联合会(SBA)的一项调研，瑞士各银行的形象第一次回归金融危机前的水平。不过，网络犯罪依然令人担忧。

“银行的正面形象是它们的商业成功与社会责任的结合，以及受调查者每天与银行打交道的积极体验的产物，”该联合会在5月22日的一份声明(多语)外部链接中写道。

这个调研每两年发表一次，今年第一次由伯尔尼社会调查机构gfs.bern进行，51%的受调查者称对银行有“正面”看法，7%甚至表示“非常正面”。两年前，这些数字还分别是44%和5%。

同2017年相比没有改变的，是29%表示“既无正面也无负面”形象的受调查者。而负面看法的比例则从19%下降到11%。

调研指出，银行作为雇主的得分很高，并被认为安全可靠。大多数受调查者都积极地看待银行对经济及作为税基的重要性。他们还认同银行对瑞士的良好声誉做出的贡献。

“被受调查者与银行联系到一起的可持续性，正在促进银行的正面形象。90%以上的受调查者都给银行打出优秀的分数，”瑞士银行家联合会表示。

并非全部正面

与此同时，48%的受调查者相信银行处于洗钱与金融丑闻的中心，44%则相信银行把利润放在社会责任之上。

围绕数字化与自动化的风险，84%提到网络犯罪，79%提到银行工作岗位的流失。

这次代表性调研由伯尔尼社会调查机构gfs.bern在1月9-29日期间，使用计算机辅助电话访谈形式对1000名瑞士公民做了调查。







Keystone-SDA/ts

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