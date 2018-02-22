此内容发布于2018年2月22日 上午10:00 最后更新 - 2018年2月22日 -10:00

瑞士医生到底能挣多少钱？ (© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

近日一项调研发现，瑞士医院里的主任医师年薪能高达250万瑞郎，折合人民币约为1691万元。



经瑞士公共电视台委托调查医生薪酬的薪资专家乌尔斯·科林格(Urs Klinger)称(德)外部链接，瑞士绝大多数医生的年收入从35万瑞郎(约为237万元人民币)到150万瑞郎(约为1014万元人民币)不等。科林格研究医生薪酬这一主题已长达五年之久。他搜集的统计数据来自174所瑞士医院。

“四分之一的主治医师(与医院并不存在雇佣关系，但在治疗自己接诊的病患时，能使用医院的医疗设施与医疗器械)平均每年的薪酬能超过150万瑞郎(折合人民币约为1015万)，收入高的甚至能达到250万瑞郎(约合人民币1691万)。”科林格在本周三(2月21日)播出的新闻时事节目《时事评论》(Rundschau)中介绍道。

他特意指出，医生通常会根据个人提供的医疗服务量按劳分配，从医院领取一定比例的医疗费用作为薪酬，也就是俗称的“医生提成制”。科林格表示：“每做一场手术，主刀医生的工资就能相应增加。”

此外他也补充道，执业医师私人诊治的患者，可以由这名医生单独收费，而无需经过医院抽成。批评者指出，此举会助长“过度医疗”之风，某些医生或许会为了牟利，而强加给病人不必要的检查和治疗。这不仅会给瑞士医疗体系增加负担，还会导致保险费用的升高。



瑞士内政部部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)据此呼吁要提高医生薪水的透明度。



瑞士医院主任医师协会拒绝对瑞士电视台《时事评论》栏目就其从业人员日进斗金的披露做出回应。

SRF/sm

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