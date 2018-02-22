导航栏目

跳过导航链接

主要功能

审查医疗费用 瑞士医生赚海了！

...
operating room

瑞士医生到底能挣多少钱？

(© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

近日一项调研发现，瑞士医院里的主任医师年薪能高达250万瑞郎，折合人民币约为1691万元。

经瑞士公共电视台委托调查医生薪酬的薪资专家乌尔斯·科林格(Urs Klinger)称(德)外部链接，瑞士绝大多数医生的年收入从35万瑞郎(约为237万元人民币)到150万瑞郎(约为1014万元人民币)不等。科林格研究医生薪酬这一主题已长达五年之久。他搜集的统计数据来自174所瑞士医院。

美国与瑞士医疗比较系列：花销篇 出国看病：美国瑞士哪家强？是否物有所值？

近年来，随着中国人消费能力的不断提升，越来越多的中国公民投入了”出国看病就医潮“，享受高端的海外医疗服务，以全球顶尖医疗技术和完善医疗服务著称的美国和瑞士，自然也被纳入国人考虑范畴。 ...

“四分之一的主治医师(与医院并不存在雇佣关系，但在治疗自己接诊的病患时，能使用医院的医疗设施与医疗器械)平均每年的薪酬能超过150万瑞郎(折合人民币约为1015万)，收入高的甚至能达到250万瑞郎(约合人民币1691万)。”科林格在本周三(2月21日)播出的新闻时事节目《时事评论》(Rundschau)中介绍道。

他特意指出，医生通常会根据个人提供的医疗服务量按劳分配，从医院领取一定比例的医疗费用作为薪酬，也就是俗称的“医生提成制”。科林格表示：“每做一场手术，主刀医生的工资就能相应增加。”

此外他也补充道，执业医师私人诊治的患者，可以由这名医生单独收费，而无需经过医院抽成。批评者指出，此举会助长“过度医疗”之风，某些医生或许会为了牟利，而强加给病人不必要的检查和治疗。这不仅会给瑞士医疗体系增加负担，还会导致保险费用的升高。

瑞士内政部部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)据此呼吁要提高医生薪水的透明度。

瑞士医院主任医师协会拒绝对瑞士电视台《时事评论》栏目就其从业人员日进斗金的披露做出回应。

工资水平 瑞士各行各业的人挣多少钱？

从银行家到面包师，看待瑞士人的工资必须结合实际情况。 ...

SRF/sm

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

subscription form

如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址









× 关闭

分享到微信朋友圈

打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。 如何使用？