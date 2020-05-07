瑞士餐厅和酒吧将于5月11日(下周一)正式复工复市、恢复营业。顾客在入座就餐之前，必须填写姓名、联系电话、就餐日期和具体时间、就餐时所坐的桌号等信息。 (Keystone)

根据针对餐饮业所制定的新冠疫情防控安全管理方案，从5月11日起，瑞士居民能够再度光顾餐馆和酒吧，入座就餐，但前提是，顾客必须留下个人联系电话。



按照瑞士各大酒店及餐饮业协会于5月5日公布的业内复工复市方案，同行并同桌就餐的客人不得超过4位(家庭规模较大的-比如父母双方及其3名子女入座就餐-不受此限制)；于此同时，桌与桌之间的间隔距离需至少达到2米。



此外，顾客的个人详细信息-包括姓名、联系电话、就餐日期和具体时间、就餐时所坐的桌号，均需由餐厅或酒吧记录下来。餐厅和酒吧必须将上述资料保留14天，到期悉数销毁。

Neuer Inhalt newsletter subscription chiese 不要错过瑞士的热点新闻：现在就订阅我们的每周要闻。

这些经瑞士联邦公共卫生局以及联邦食品安全局双方磋商而制定的措施，其目的在于帮助追踪新冠病毒的传播链。然而，不少人担心此举有过分侵犯隐私之嫌。譬如沃州餐饮业协会主席Gille Meystre就在5月5日接受瑞士电视台RTS采访时表示，这会带来“很大的负面影响”。



联邦资料保护及资讯委员会(Federal Data Protection and Information Commissioner)新闻发言人在接受瑞士纸媒《每日导报》(Tages-Anzeiger)采访时称，私人餐饮场所的任务，并不是要核实查证顾客所提供的信息是否准确无误，也不是让餐馆酒吧亲自去追踪感染者。因此，“原则上来说，收集顾客姓名和电话号码作为抗击新冠疫情的措施，应该在(顾客)自愿的基础上进行。”



瑞士餐饮业于5月11日复工复市后，营业场所必须在顾客进门时，向其提供肥皂和水、或者手部消毒剂。

餐饮场所还必须遵循行业规定，通过采取适当的防护措施、缩短员工与顾客的接触时长、以及取而代之提供其他类型的服务，以确保员工“尽可能地”降低感染风险。餐饮业协会也建议从业者在工作场所佩戴口罩，但并非强制性规定，餐饮机构可自由选择。





RTS/jc

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram