文克莱沃斯孪生兄弟都在世界最大加密货币投资商之列。 (AFP)

在比特币上大赚一笔的卡梅伦和泰勒·文克莱沃斯(Cameron & Tyler Winklevoss)兄弟将在明年的圣莫里茨加密金融会议(CfC St Moritz)上做主题演讲。加密货币实业家与投资商的这个年度集会业已成为固定节目，在每年达沃斯世界经济论坛(WEF)峰会开幕前举行。

这对孪生兄弟出名是因跟马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)发生争吵，还起诉这位Facebook创始人剽窃了他们的社交媒体网站创意。此后他们已创办双子星加密交易平台(Gemini crypto exchange)和文克莱沃斯资产管理公司(Winklevoss Capital Management)。

兄弟俩亦曾通过发起加密交易贸易基金(ETF)-可惜至今仍是不成功的尝试-来试着在金融服务业开辟新的天地。

加密金融会议(英)外部链接的创办者也是兄弟俩-瑞士人尼科罗和安德里亚-弗兰科·施特尔(Nicolo & Andrea-Franco Stöhr)。在为明年1月15-17日举办的圣莫里茨第三届会议做准备期间，他们也在美国和日本举办类似的会议。

这一高端盛会把最新区块链创新与财力雄厚的私募股权投资商拉到一起，从而创出了制造交易的名声。瑞士也因成为加密货币和区块链企业的全球最重要枢纽(英)外部链接之一而名声大噪(英)。

2020年圣莫里茨加密金融会议的其他演讲人还将包括富达数字资产公司(Fidelity Digital Assets)的区块链设计师鲍勃·麦克埃尔拉斯(Bob McElrath)。该公司是重量级金融服务企业富达国际投资集团的加密货币业务分支。

上海复旦大学教授张纯信(Charles Chang)将在会议上介绍中国的加密资产发展状况，多年来中国一直是区块链重要的参与者。随着各国政府与监管机关就如何处理数字金融的可能结果展开讨论，这次的会议也邀请了欧洲议会议员伊娃·凯里(Eva Kaili)前来发言。







swissinfo.ch/mga

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram