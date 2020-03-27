在毗邻意大利的提契诺州，一名志愿者正在替老年人购买生活用品。 (Keystone / Pablo Gianinazzi)

大米吃完了？卫生纸告急？其实瑞士的储备足够支撑数月，但各零售商如今都在加班加点满足民众的需求。

面对新冠病毒威胁，世界各地的人都开始恐慌购物，瑞士人也不例外。社交媒体上充斥着空空如也的货架照片，畅销商品售卖的速度，比商家补满货架的速度要快-“补满货架”成了关键词。

“毫无理由出于恐慌而大量囤积食品，”政府的国家经济供应代表维尔纳·迈埃尔(Werner Meier)上周告诉记者。瑞士零售商联合会(Swiss Retail Federation，多语)外部链接也刊出整版广告，向民众保证食品、饮料、宠物用品及其他必需品不会出现短缺。该联合会呼吁购物者保持理智：“在一个已经极具挑战性的时期，那些大量购买、大量囤货的人，可能会使得其他人空手而归，也让我们的员工过度劳累。”

配送量加倍

如今大家一日三餐都在家吃，有的人懒得老往商店跑，有的人则担心需要自我居家隔离。面对民众购买需求的大增，零售业工作人员又是如何应对的呢？

瑞士全国最大的连锁超市之一的Migros，已在主要配送仓库每周额外“增援”五班人马，最忙碌的日子，每天要搬运1万托盘的货物；而正常情况下，Migros每周的货物搬运量为5500托盘。

物流经理托马斯·加塞(Thomas Gasser)告诉《Migros顾客周刊》：“顾客几乎在替我们卸货(即抢购清空货架)，这种情况我以前从未经历过。我们有足够的食品(储备)，这真不是问题。”

为补足需求的增长、填补空荡荡的货架，中心仓库向各超市配送的货物总量比它们实际预订的还多出至少三分之一。以意式通心粉货架为例，营业人员补充货架的次数是平时的两到四倍。

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不光是零售商商品供应充足。瑞士还拥有面粉、大米、糖、油等主食的应急储备(多语)外部链接。依据《经济供应法案》，无论何时发生危机，瑞士平时都必须拥有足够支撑全民3个月到半年的物资储备。



进货源源不断

瑞士国内食品产量虽不能完全自给自足，但也满足得了850万人口约60%的需求。其余部分则要依赖进口，比如意大利和西班牙，它们对瑞士而言都是重要的果蔬产地。

据瑞士果蔬土豆贸易协会(SWISSCOFEL，多语)外部链接的马塞尔·让庞(Marcel Jampen)透露，这里的供应链也未受影响。

负责该协会国际果蔬部门的让庞表示：“在某些情况下，确实有运输卡车太少、或穿越瑞士边境要等太久的问题。采摘工作也会出现人手不够的情况。”

联邦国家经济供应局(多语)外部链接在网站上写道：“尽管出现新冠病毒危机，但瑞士国内生产与日用商品的进口仍有保证。”该局同时指出，由于目前亚洲进口商品缩减缩减，欧洲各港口的物流容量以及向瑞士的配送量都有所增长。

该局强调：“就跨境铁路交通运营来看，目前毫无问题。道路交通则需要在边境排队等候。”

夜间与周日

为方便零售商应对民众生活必需品需求的增长，供应局和联邦道路局也暂时放宽了对周日及夜间卡车运输及卸货的规定。

但有些在这些行业工作的从业人员并不觉得有那么轻松。

“从意大利来的司机在取货、卸货的时候，一旁的我会感到心神不宁。那里病毒感染病例那么多，所以，我总会和对方保持距离，”为Migros工作的叉车司机阿里·塞库(Ali Cekcu)说道。

病毒会不会通过食品传播呢？

联邦公共卫生局网站(多语)外部链接上声明：“目前还未有新冠病毒通过食品传播的已知案例。如果您有任何担心，那么请充分清洁和加热食物。”









(翻译：小雷)

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