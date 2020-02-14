此内容发布于2020年2月14日 下午2:53

瑞士国际航空公司的班机降落在苏黎世机场

(Keystone / Christian Beutler)

鉴于新型冠状病毒(COVID-19)疫情，瑞士国际航空(Swiss International Air Lines，SWISS，简称“瑞航”)现已暂停所有往返于中国大陆的航班，并将航线停飞期限延长至3月28日。在此期间，瑞航将采用小型客机负责往返中国香港地区的航班运营。



作为德国汉莎航空(Lufthansa)子公司的瑞士国际航空于今日(2月14日)表示，目前已将往返于瑞士-北京以及瑞士-上海之间的航班停飞期限再度延长一个月，直至瑞士时区2020年冬令时结束、夏令时开始-即3月28日。

此举意味着，现如今，北京和上海，与此前瑞航公开声明中南京、沈阳和青岛所遵循的停航期限达成一致，即有望在3月28日以后才恢复航班正常运营。



tweet After evaluating all available information on the coronavirus, SWISS decided to extend flight suspensions to/from Beijing and Shanghai until 28 March. In addition, SWISS will reduce capacities to/from Hong Kong, by operating its flights with an A340-300 instead of a B777-300ER. https://t.co/YsrOLHPua0 — LX_Newsroom (@LX_Newsroom) February 14, 2020

这一延长停飞期限的决定，也同样适用于瑞航母公司-汉莎航空以及其子公司奥地利航空(Austrian Airlines)。

疫情形势，影响



与此同时，国际民用航空组织(ICAO)于昨日(2月13日)表示，截至目前，已有约70家航空公司取消了往返中国内地的所有国际航班，此外，另有50家航空公司不同程度地削减了飞往中国大陆地区的航班。



粗略估算，新型冠状病毒疫情对遍布全球所有航空公司造成总计4亿至5亿美元的营收损失。国际民航组织在公开声明中称：“鉴于(因此次疫情所导致的)被取消的航班之多、全球范围之广，预计COVID-19所带来的后续影响，将会比2003年非典疫情所造成的影响更大。”

国航缩减3月中瑞往返航班

国航日内瓦营业部于2月11日公布的航班运营时间表显示，3月期间，仅3月23日、28日和30日自日内瓦启程飞往北京的三趟直航航班照常执飞。这意味着，3月1日至22日期间的直航航班将全部取消。







SWISS/Keystone-SDA/Reuters/ilj

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