瑞士的铁路、长途巴士和市内公交系统向来被人们归入世界最好的公共交通系统之一。到瑞士的外国游客和居民很快就能习惯使用公交系统代步。这里与很多其它国家不同，居住在城里就算没有车也没问题。 ...

印度和美国游客紧随其后，分居第二和第三位。而2017年最慷慨的贡献者-韩国，则因购票总额8.2%的跌幅于去年下滑到第四位。

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瑞士公共交通屡创新高，中国游客贡献最大！ 最后更新 - 2019年4月1日 -10:00 回溯2018年，外国游客在瑞士旅游系统各项公共交通购票支出，与往年相比增幅高达6.4%。瑞士全年旅游交通票务销售累计突破1.3亿瑞郎(约合人民币8.8亿元)大关。 瑞士联邦铁路公司(Swiss Federal Railways，多语)于本周二(3月26日)宣布，截至去年底，瑞士旅游系统公共交通票务市场已连续六年突破销售记录。 中国游客则凭借全年2030万瑞郎(折合人民币约为1.38亿元)的订票总额，当之无愧地成为瑞士旅游公共交通最大的外国用户群体。 印度和美国游客紧随其后，分居第二和第三位。而2017年最慷慨的贡献者-韩国，则因购票总额8.2%的跌幅于去年下滑到第四位。 +敬请参阅更多针对外国游客的公共交通信息(英) 瑞士联邦铁路公司表示，去年票务销售如此火爆，秘诀之一就在于该公司推出的“瑞士环游火车之路”(Grand Train Tour of Switzerland，英)。汇集了冰川快车、金色山口快车、伯尔尼纳快车、圣哥达全景观快车、少女峰登山火车、黄金列车在内、全长达1280公里的“瑞士环游火车之路”，将瑞士全境8条最引人入胜的景观及登山路线连接起来，让游客沿途穿越瑞士大小城镇和村庄，攀登雄伟的山岭，跨越壮丽的冰川，经过清澈的湖泊和河流，领略瑞士精髓。