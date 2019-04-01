回溯2018年，外国游客在瑞士旅游系统各项公共交通购票支出，与往年相比增幅高达6.4%。瑞士全年旅游交通票务销售累计突破1.3亿瑞郎(约合人民币8.8亿元)大关。
瑞士联邦铁路公司(Swiss Federal Railways，多语)外部链接于本周二(3月26日)宣布，截至去年底，瑞士旅游系统公共交通票务市场已连续六年突破销售记录。
中国游客则凭借全年2030万瑞郎(折合人民币约为1.38亿元)的订票总额，当之无愧地成为瑞士旅游公共交通最大的外国用户群体。
印度和美国游客紧随其后，分居第二和第三位。而2017年最慷慨的贡献者-韩国，则因购票总额8.2%的跌幅于去年下滑到第四位。
瑞士联邦铁路公司表示，去年票务销售如此火爆，秘诀之一就在于该公司推出的“瑞士环游火车之路”(Grand Train Tour of Switzerland，英)外部链接。汇集了冰川快车、金色山口快车、伯尔尼纳快车、圣哥达全景观快车、少女峰登山火车、黄金列车在内、全长达1280公里的“瑞士环游火车之路”，将瑞士全境8条最引人入胜的景观及登山路线连接起来，让游客沿途穿越瑞士大小城镇和村庄，攀登雄伟的山岭，跨越壮丽的冰川，经过清澈的湖泊和河流，领略瑞士精髓。
Keystone-SDA/ts