先正达与中国化工牵手时，双方的喜悦之情溢于言表。瑞士准备加强投资管制。

(© Keystone / Laurent Gillieron)

针对国外的投资者瑞士企业应该受到更好的保护，瑞士政府建立了一个“管制机构”专门负责监督外国投资。目前中国在瑞士的投资被视为重点关注的对象，一位瑞士的中国专家认为，中国的收购行为背后带着国家的战略。

继瑞士联邦院之后，现在国民院也提出要小心面对来自国外的直接投资，时下主要是指来自中国的投资。引起政治热议的源头是中国相继对先正达、航空配餐及服务供应商Gategroup和瑞士金属公司Swissmetal的收购。



根据瑞士基督民主党联邦院议员Beat Rieder外部链接的说法，2016年中国投资450亿美金收购瑞士企业，比中国在整个欧盟投资的400亿美金的总数额还要多。



瑞士商业报写道，瑞士超过80家公司有一个中国老板。自2005年，中国在瑞士的投资达600亿美元，但是与全部海外投资额的1.3万亿相比，中国在瑞士的投资其实只占区区5%。



瑞士智囊团Think Tank的中国专家Markus Herrmann说，中国的工业战略是将价值的创造转移到中国。



swissinfo.ch:对中国的投资加以注意，对瑞士有好处吗？



Markus Herrmann：引进投资管制，加强了对外经济政策的管理手段，同时可以对那些受国家指派或由国家直接资助的投资加以注意，这样才能在市场出现扭曲的情况时，更好地维护瑞士利益。投资管制并不是直接针对中国投资商，但是中国投资的背后往往带着国家的理念，所以要多一份关注。





swissinfo.ch：瑞士联邦反对引入这种管制手段，直至目前这样的投资没有出现任何问题，相反对瑞士的经济基地地位有所巩固。何况，瑞士已经拥有足够的相关法律来保护基础建设上有风险的投资。



M.H.：瑞士非常欢迎海外投资，中国的投资只占全部外来投资的5%，中国公司对瑞士公司的投资，对于瑞士企业打入中国市场有很大优势。



swissinfo.ch：中国对瑞士的投资政策是什么？



M.H.：目前中国的投资还只占很小的一部分，对于投资事宜我们的了解还处于初期阶段，而投资有它的多面性。一方面出于正常的企业经济目的-让企业走向国际、取得在海外市场的增长、赢得市场份额、获得国际合作或者收购品牌。



另一方面，来自中国的投资，尤其是国家企业的投资一般是追随国家的工业政治策略。工业政策包括：比如填补技术空缺，或者保障海外的资源摄取，这样可以减轻对国外技术和资源的依赖性，同时转型成有生产力、深具革新力的国民经济。

Markus Herrmann是瑞士智囊团Think Tank的亚洲负责人之一，他的研究方向是中国对外经济政策，尤其是一带一路政策。目前他是一个专门针对中国问题的咨询公司Sinolytics的负责人。

信息框结尾

swissinfo.ch：这些并不是瑞士感兴趣的，不是吗？



M.H.：只要尊重世贸组织的规则和双边经济关系中的对等，中国的做法是合法的，而且可以互惠互利。 但潜在的市场扭曲经济不应影响瑞士利益。



在这种背景下，我觉得，针对我们今天实行的瑞士创新政策所提出的问题，比以“维持”为主的投资控制更为重要。





(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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