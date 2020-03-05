先正達與中國化工牽手時，雙方的喜悅之情溢於言表。瑞士準備加強投資管制。

(© Keystone / Laurent Gillieron)

針對國外的投資者瑞士企業應該受到更好的保護，瑞士政府建立了一個“管制機構”專門負責監督外國投資。目前中國在瑞士的投資被視為重點關注的對象，一位瑞士的中國專家認為，中國的收購行為背後帶著國家的戰略。



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繼瑞士聯邦院之後，現在國民院也提出要小心面對來自國外的直接投資，時下主要是指來自中國的投資。引起政治熱議的源頭是中國相繼對先正達、航空配餐及服務供應商Gategroup和瑞士金屬公司Swissmetal的收購。



根據瑞士基督民主黨聯邦院議員Beat Rieder外部链接的說法，2016年中國投資450億美金收購瑞士企業，比中國在整個歐盟投資的400億美金的總數額還要多。



瑞士商業報寫道，瑞士超過80家公司有一個中國老闆。自2005年，中國在瑞士的投資達600億美元，但是與全部海外投資額的1.3萬億相比，中國在瑞士的投資其實只占區區5%。



瑞士智囊團Think Tank的中國專家Markus Herrmann說，中國的工業戰略是將價值的創造轉移到中國。



swissinfo.ch:對中國的投資加以注意，對瑞士有好處嗎？



Markus Herrmann：引進投資管制，加強了對外經濟政策的管理手段，同時可以對那些受國家指派或由國家直接資助的投資加以注意，這樣才能在市場出現扭曲的情況時，更好地維護瑞士利益。投資管制並不是直接針對中國投資商，但是中國投資的背後往往帶著國家的理念，所以要多一份關注。



swissinfo.ch：瑞士聯邦反對引入這種管製手段，直至目前這樣的投資沒有出現任何問題，相反對瑞士的經濟基地地位有所鞏固。何況，瑞士已經擁有足夠的相關法律來保護基礎建設上有風險的投資。



M.H.：瑞士非常歡迎海外投資，中國的投資只佔全部外來投資的5%，中國公司對瑞士公司的投資，對於瑞士企業打入中國市場有很大優勢。



swissinfo.ch：中國對瑞士的投資政策是什麼？



M.H.：目前中國的投資還只佔很小的一部分，對於投資事宜我們的了解還處於初期階段，而投資有它的多面性。一方面出於正常的企業經濟目的-讓企業走向國際、取得在海外市場的增長、贏得市場份額、獲得國際合作或者收購品牌。



另一方面，來自中國的投資，尤其是國家企業的投資一般是追隨國家的工業政治策略。工業政策包括：比如填補技術空缺，或者保障海外的資源攝取，這樣可以減輕對國外技術和資源的依賴性，同時轉型成有生產力、深具革新力的國民經濟。

Markus Herrmann是瑞士智囊團Think Tank的亞洲負責人之一，他的研究方向是中國對外經濟政策，尤其是一帶一路政策。目前他是一個專門針對中國問題的諮詢公司Sinolytics的負責人。

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swissinfo.ch：這些並不是瑞士感興趣的，不是嗎？



M.H.：只要尊重世貿組織的規則和雙邊經濟關係中的對等，中國的做法是合法的，而且可以互惠互利。但潛在的市場扭曲經濟不應影響瑞士利益。



在這種背景下，我覺得，針對我們今天實行的瑞士創新政策所提出的問題，比以“維持”為主的投資控制更為重要。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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